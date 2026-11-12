Hurto domiciliario en Luque: rompieron televisores robados para vender el cobre

Dos hombres con antecedentes penales fueron aprehendidos este miércoles en Luque, luego de ser sindicados como presuntos autores de un hurto domiciliario en el barrio Cañada San Rafael. Entre los objetos robados había dos televisores de 43 pulgadas que fueron destruidos para extraer el cobre de sus componentes y venderlo como chatarra.

El procedimiento se realizó en el asentamiento Cable Guy, donde agentes de la Subcomisaría 3ª, con apoyo del Grupo Lince, lograron localizar a los sospechosos y recuperar parte de los objetos denunciados como hurtados.

Los aprehendidos fueron identificados como Jorge Benítez González, de 21 años, y Ricardo Espínola Franco, de 30 años. Ambos son domiciliados en el mismo asentamiento y cuentan con antecedentes por hechos de hurto.

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Destruyeron los televisores para sacar el cobre

El oficial Luis Garcete, de la Subcomisaría 3ª de Luque, explicó que recibieron una alerta del sistema 911 sobre un supuesto hurto domiciliario en la zona de Cañada San Rafael.

Los agentes se trasladaron inmediatamente hasta el lugar y, con apoyo de efectivos del Grupo Lince, realizaron un procedimiento que permitió la aprehensión de los sospechosos y la recuperación de varios objetos.

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Según Garcete, los presuntos autores no intentaron vender los televisores completos, sino que los destruyeron para extraer el cobre de su interior y comercializarlo. La Policía recuperó parte de uno de los aparatos, cuya pantalla se encontraba entre los objetos hallados.

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También recuperaron una desmalezadora y calzados

Entre los bienes denunciados como hurtados figuraban dos televisores de 43 pulgadas, un cortacésped, una bordeadora y un par de calzados deportivos de la marca Nike.

El informe policial detalla que uno de los televisores recuperados es de la marca Tokio, tipo plasma, y que también se encontró un calzado deportivo Nike de color azul. Además, los intervinientes localizaron una desmalezadora marca Línea HD, de color anaranjado, que había sido vendida en una chatarrería.

De acuerdo con el relato policial, los agentes llegaron hasta el asentamiento Cable Guy siguiendo las características proporcionadas por la víctima. Allí encontraron a los dos sospechosos con parte de los objetos denunciados.

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Ingresaron tras violentar la vivienda

El oficial Garcete señaló que, según la denuncia de la víctima, los presuntos autores habrían ingresado a la vivienda tras violentar uno de los accesos con un objeto que sería una pata de cabra. Sin embargo, esa herramienta no fue encontrada en poder de los aprehendidos.

Los antecedentes policiales indican que Benítez González registra una causa por hurto agravado correspondiente a 2026 y otra por lesión grave de 2023. Por su parte, Espínola Franco cuenta con antecedentes por hurto agravado y hurto, ambos del año 2025.

El caso fue comunicado al agente fiscal Augusto Ledesma, de la Unidad Penal N.º 9, quien dispuso que los objetos recuperados sean entregados a la víctima y que ambos aprehendidos permanezcan en la dependencia policial a disposición del Ministerio Público. Las averiguaciones continúan para recuperar los demás bienes denunciados.