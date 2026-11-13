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Policiales
13 de noviembre de 2026 - 09:16

Abogado de Marco Aurelio denuncia proceso con “alto componente político”

Hombre encapuchado con camisa blanca sujeta por mujer policía en entorno oscuro, con frase 'DPTO CONTRA CRIMEN ORGANIZADO' visible.
Marco Aurelio González es escoltado por una agente mientras es trasladado en medio de un operativo policial.Arcenio Acuña

El abogado Arturo Daniel, defensor de Marco Aurelio, aseguró que su cliente se presentó voluntariamente ante la Policía para evitar rumores de fuga y cuestionó que los denunciantes originales del caso ahora sean investigados por el Ministerio Público.

Por Juan Massare
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El abogado Arturo Daniel, representante legal de Marco Aurelio González, cuestionó duramente la falta de información en torno a la detención de su cliente y advirtió sobre las irregularidades del caso.

El exmiembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) se entregó en la mañana de este viernes ante la Policía Nacional en el marco de la investigación en el caso Ueno Bank. Horas antes fue allanado su domicidio en Luque, pero este no se encontraba.

Mientras González permanecía en la sede de Crimen Organizado de la Policía Nacional aguardando ser convocado a declaración indagatoria, su defensa aseguró que aún no tienen acceso a la carpeta fiscal ni conocen los hechos concretos que se le atribuyen.

“Es muy poca la información que tenemos todavía. Si yo como abogado no tengo ningún conocimiento, menos aún tiene el Dr. Marco Aurelio González”, afirmó Daniel.

Lea más: Se entrega Marco Aurelio González ante la Policía Nacional por caso Ueno Bank

El letrado subrayó la contradicción procesal del caso, recordando que fue el propio González, junto con otros miembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), quien impulsó la denuncia penal original: “Ahora aparentemente los denunciantes están siendo denunciados”.

Consultado sobre las versiones del Ministerio Público respecto a una supuesta omisión ante los problemas de solvencia de la entidad bancaria, el abogado desestimó las especulaciones y apuntó a la improvisación fiscal.

“La verdad que yo no sé de qué habla el Ministerio Público porque acabo de escuchar en algún medio de prensa que el fiscal dijo que ahora están construyendo el acta de imputación o están elaborando el acta de imputación”, señaló.

Asimismo, Daniel calificó la causa como atípica y atravesada por intereses externos al ámbito estrictamente jurídico. “Hay algunos elementos llamativos en este proceso; no es un proceso normal, no es un proceso común. También tiene un alto componente político”, sostuvo,

A renglón seguido agregó que su defendido “no sostiene absolutamente nada porque no sabe por qué hechos se le está investigando”.

Lea más: Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González

Respecto a las circunstancias de la detención y la ausencia de González en su vivienda durante el allanamiento, el profesional explicó que su cliente atraviesa una afección física y que decidió entregarse para frenar especulaciones.

Esposado y en silencio

El exdirectivo del Banco Central del Paraguay, Marco Aurelio González, salió esposado de la Dirección contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional y sin dar declaraciones.

El mismo fue trasladado hasta la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), donde debe realizar su declaración indagatoria.

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