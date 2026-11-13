Luque: allanan dos viviendas en Maka’i e incautan drogas, un revólver y dinero

Dos viviendas colindantes del barrio Maka’i de Luque fueron allanadas este jueves en el marco de un operativo contra el microtráfico. Durante los procedimientos, agentes de Antinarcóticos incautaron dosis de supuesta cocaína tipo crack, marihuana, un revólver, dinero en efectivo y otros elementos presuntamente utilizados para la comercialización de drogas.

El operativo se realizó alrededor de las 15:30 sobre la calle Tomás Ozuna, con acompañamiento de agentes de la Comisaría 3ª Central de Luque. Según el informe policial, fueron aprehendidos Juan Bautista Mendieta Ricardo, de 30 años, y un adolescente de 17 años.

El comisario principal Gabriel Rivas, jefe de la Comisaría 3ª, destacó el trabajo coordinado con el Departamento de Antinarcóticos y señaló que, desde que asumió el cargo, ya realizaron entre ocho y diez allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

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Crack, marihuana y un arma de fuego

En la primera vivienda, los intervinientes encontraron 16 dosis de supuesta cocaína tipo crack, con un peso total de 5,52 gramos, además de 2,86 gramos de supuesta marihuana.

También incautaron un revólver con dos cartuchos calibre 22 sin percutir, un teléfono celular y G. 155.000 en efectivo, distribuidos en billetes de distintas denominaciones.

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En la segunda vivienda, la cantidad de droga incautada fue mayor. Los agentes encontraron dos partidas de supuesta cocaína tipo crack: una de 25 gramos, equivalente a unas 150 dosis, y otra de 10 gramos, que correspondería a unas 60 dosis.

Además, se incautaron G. 138.000, un teléfono celular, una motocicleta Kenton Star de color azul y varios elementos que presuntamente eran utilizados para fraccionar las sustancias, entre ellos bolsas de polietileno, un cuchillo y un cúter.

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Madre de uno de los aprehendidos tenía orden de detención

El procedimiento tuvo otra derivación: la madre del adolescente de 17 años llegó hasta la sede policial. Según explicó el comisario Rivas, la mujer se identificó como familiar del menor y, al verificar sus datos en el sistema informático de la Policía Nacional, constataron que también tenía una orden de detención pendiente.

La orden estaba relacionada con una causa por supuesta transgresión de la Ley 1.340/88 y sus modificatorias, sobre tráfico de sustancias estupefacientes. El requerimiento fue emitido por la fiscala Andrea Soledad Ríos, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.