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Policiales
13 de noviembre de 2026 - 09:31

Ueno Bank: esto dijo el abogado de Liana Caballero, exdirectiva del BCP detenida hoy

El Gobierno de Santiago Peña dio luz verde para que la economista Liana Emilce Caballero Krause continúe por un nuevo período como miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).
Liana Caballero, exintegrante del directorio del Banco Central del Paraguay.

El abogado de Liana Caballero, exdirectiva y expresidenta interina del Banco Central del Paraguay detenida hoy junto a otros dos exmiembros del directorio de la banca matriz con relación a la investigación sobre la caída de Ueno Bank, habló sobre la captura de su cliente y los próximos pasos procesales.

Por ABC Color
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Este viernes, el Ministerio Público y la Policía Nacional detuvieron a tres exdirectivos del Banco Central del Paraguay (BCP) en el marco de la investigación del colapso de Ueno Bank y su matriz corporativa, el Grupo Vázquez, hecho por el que han sido imputados el expresidente del BCP Carlos Carvallo, el titular de la Superintendencia de Bancos, Holger Insfrán; y el expresidente de la República Santiago Peña, además de varios exdirectivos de Ueno Bank.

Los detenidos hoy son Liana Caballero, Marco Aurelio González y Miguel Ángel Mora, quienes hasta la semana pasada integraban el directorio de la banca matriz de Paraguay.

Luego de su detención, Liana Caballero – quien fue presidenta interina del BCP la semana pasada tras la renuncia de Carlos Carvallo – fue trasladada a una dependencia policial para que guarde reclusión a la espera de ser convocada por el Ministerio Público a una audiencia indagatoria.

Habla el abogado de Liana Caballero

El abogado Rodrigo Monges, representante de Caballero, señaló a ABC Color que su clienta aún no ha sido imputada y que, según le dijo la Fiscalía, “fue detenida solo a efectos de su declaración indagatoria”, que tendría lugar alrededor del mediodía en la sede de la Fiscalía de Delitos Económicos.

Lea más: Ueno Bank: trasladan a Miguel Mora a la Fiscalía y estos son los objetos incautados

El letrado afirmó que no ha podido conversar mucho con la exdirectiva del BCP y que desea “verificar lo que hay en la carpeta fiscal” de la causa antes de que él y su clienta decidan si brindarán o no declaraciones ante la Fiscalía hoy.

La detención de Caballero, González y Mora llega luego de que ya fueran detenidos en los últimos días Carlos Carvallo y el titular de la Superintendencia de Bancos, Holger Insfrán. Todas las detenciones se enmarcan en la investigación sobre la caída de Ueno Bank.

“Tuvieron conocimiento temprano” de la crisis de Ueno Bank, dice Fiscalía

Fiscalía allanamiento BCP Liana Caballero
Agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional hoy durante el allanamiento de la residencia de Liana Caballero.

El pasado 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, poniendo fin a todas sus operaciones, con el argumento de que los índices de solvencia de esa entidad bancaria se deterioraron debido a que habría concedido de manera irregular grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

Lea más: Se entrega Marco Aurelio González ante la Policía Nacional por caso Ueno Bank

En la resolución judicial para la captura de Caballero, González y Mora, está indicado que Ministerio Público tiene indicios de que estos tres “tuvieron conocimiento directo y temprano”, al menos desde diciembre de 2025, de la situación de insolvencia de Ueno Bank y las irregularidades relacionadas a los créditos a empresas vinculadas.

A pesar de conocer esa situación, los directivos del BCP “omitieron implementar las medidas correctivas, cautelares y determinantes que sus atribuciones legales les imponían”, permitiendo “la subsistencia de operaciones irregulares y la captación masiva de fondos del público en condiciones de insolvencia” hasta que la situación financiera de Ueno Bank se volvió insostenible y obligó a la banca matriz a iniciar el procedimiento de resolución, con la consecuencia de graves daños a los ahorristas y depositantes, añade el escrito judicial.

Lea más: Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres

La medida dejó congelados los ahorros de cientos de miles de usuarios del banco, además de los fondos que varias entidades del Estado paraguayo habían depositado en esa entidad.

La fiscal Ruth Benítez, quien encabezó el allanamiento de la residencia de Liana Caballero hoy, dijo que esta, como miembro del directorio del BCP, “omitió su deber legal de control debido pese a que tenía conocimiento del estado en que se encontraba Ueno Bank” y no alertó de la situación cuando la Cámara de Senadores pidió informes sobre esa entidad bancaria.

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