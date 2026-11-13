Ueno: fiscales revelan qué encontraron en la casa de Marco Aurelio González

Los fiscales Christian Benítez y Silvia González brindaron detalles del allanamiento realizado en la vivienda del exmiembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, quien tenía una orden de captura en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank.

El fiscal Benítez explicó que el procedimiento fue autorizado por el juez penal de Garantías en Delitos Económicos del Primer Turno, Humberto Otazú. El operativo fue realizado junto con su colega, la fiscala Silvia González, en cumplimiento de una orden de allanamiento y otra de detención emitidas por el equipo de agentes fiscales que investiga la causa sobre el expresidente Santiago Peña, imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio.

Benítez confirmó que González no fue encontrado en su vivienda, ubicada en Luque. Sin embargo, indicó que los intervinientes lograron recoger elementos que podrían resultar relevantes para la investigación.

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¿Qué encontraron en la vivienda de Marco Aurelio González?

Consultado sobre los elementos incautados durante el procedimiento, Benítez informó que los intervinientes encontraron aparatos electrónicos, documentos y un teléfono celular. Según explicó, parte de la documentación podría estar relacionada con la investigación sobre Ueno Bank.

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“Documentos que podrían estar vinculados a la causa”, señaló, al tiempo de aclarar que no podía brindar mayores detalles debido al estado actual de la investigación. También indicó que en el lugar no encontraron un circuito cerrado de vigilancia.

El representante del Ministerio Público sostuvo que los elementos recogidos serán analizados para determinar su relevancia dentro de la hipótesis investigativa. En ese sentido, evitó adelantar conclusiones sobre el contenido de los documentos y dispositivos incautados.

“Todo elemento que se incorpora a la causa sirve, obviamente, para eventuales hipótesis”, expresó Benítez, al ser consultado sobre la aparición de documentos relacionados con el caso en las viviendas allanadas.

González se presentó voluntariamente ante la Policía

Los fiscales también fueron consultados sobre la posterior presentación de González en la Dirección Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, luego de no haber sido localizado durante el allanamiento.

Benítez afirmó que el exmiembro del Directorio del BCP se presentó por voluntad propia y aclaró que el Ministerio Público no había mantenido una comunicación verbal con él antes de su comparecencia.

“Lo hizo de voluntad propia. El Ministerio Público no se ha comunicado con él de manera verbal, ha emitido la orden de detención y él se ha presentado de manera voluntaria al Departamento de Crimen Organizado de la Policía”, manifestó.

El fiscal explicó que la Fiscalía prevé tomarle declaración indagatoria y comunicarle los hechos que se le atribuyen. No obstante, aclaró que en ese momento González todavía no se encontraba imputado, sino detenido y a disposición del Ministerio Público para el procedimiento correspondiente.

¿Qué investiga la Fiscalía sobre el exdirectivo del BCP?

Consultado sobre las hipótesis que sustentaron el allanamiento y la orden de detención, Benítez indicó que los hechos concretos serían comunicados al exfuncionario durante su declaración indagatoria.

“Son circunstancias fácticas que el Ministerio Público va a atribuir y que hoy va a tomar indagatoria a esta persona y le va a mencionar todos los hechos, pero de manera sucinta, porque en este momento no puedo dar demasiada información y para precautelar la investigación”, explicó.

El fiscal precisó que la investigación está relacionada con las actuaciones del Banco Central del Paraguay y, específicamente, con la supervisión de Ueno Bank. “Lo que puedo decir es que están vinculadas a las circunstancias del BCP, a todo lo que tenga que ver con la supervisión de Ueno Bank”, manifestó.

Benítez insistió en que el Ministerio Público debe preservar la investigación y que los hechos punibles y las circunstancias atribuidas a González serán comunicados durante el procedimiento de indagatoria. También señaló que será en esa etapa cuando se conocerán los detalles de la imputación que eventualmente formule la Fiscalía.

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Fiscala habla de documentos entregados por el BCP

Por su parte, la fiscala Silvia González recordó que una de las primeras diligencias realizadas en el marco de la investigación fue la constitución de los agentes fiscales en la sede del Banco Central del Paraguay.

Según explicó, durante ese procedimiento obtuvieron documentación que consideraron necesaria para avanzar con las pesquisas. La información fue puesta a disposición del Ministerio Público tanto en formato digital como en papel.

“Se han puesto a disposición del Ministerio Público numerosa documentación, ya sea en formato digital y en formato papel, los cuales, dentro del marco de la investigación, ya han sido incorporados a la carpeta fiscal”, manifestó la fiscala.

Fiscalía no revela si habrá nuevos allanamientos

Tras ser consultados los fiscales sobre la decisión de realizar los allanamientos de manera separada y no ejecutar simultáneamente los procedimientos contra todos los integrantes del Directorio del BCP, Benítez respondió que se trata de una estrategia procesal vinculada al desarrollo de las pesquisas y a la incorporación progresiva de información.

“Es una cuestión de estrategia procesal. El Ministerio Público está realizando las averiguaciones, está incorporando información. Recordemos que toda causa penal requiere de un análisis de la información que se va incorporando y, a partir de que esa información va llegando, se toman las decisiones que tienen que ver con la investigación en sí”, explicó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se realicen nuevos allanamientos, el fiscal evitó confirmar o descartar otros procedimientos. “Es una cuestión que no podemos mencionar. Recuerden que hay una reserva de las actuaciones”, respondió Benítez.

Además de González, hoy fueron detenidos otros dos miembros del BCP: Liana Caballero y Miguel Ángel Mora. Estos se suman a Holger Insfrán, superintendente de Bancos, y al expresidente de la banca matriz, Carlos Carvallo, quienes fueron imputados por lesión de confianza, y lesión de confianza y administración en provecho propio, respectivamente.

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