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Política
13 de noviembre de 2026 - 17:49

Encarnación: Remesowski denuncia irregularidades en la municipalidad, deuda millonaria y posible denuncia contra Yd

Sebastián Remesowski habla en mesa con micrófono, acompañado de tres personas. Ambiente formal con botellas de agua y logo municipal al fondo.
Sebastián Remesowski presenta el informe de transición sobre la deuda y el estado de la municipalidad de Encarnación.Sergio González

El intendente de la ciudad de Encarnación, Sebastián Remesowski (ANR-HC), presentó el informe de transición, en el que se habría detectado una deuda de G. 58 mil millones, instalaciones y parque automotor en deplorable estado. Anunció una posible denuncia contra el exintendente.

Por Sergio González
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El equipo de transición del nuevo gobierno municipal, liderado por el abogado Salim Fernando Abud, presentó el informe sobre la situación en la que recibe la Municipalidad el nuevo intendente, Sebastián Remesowski (ANR-HC). El documento detalla las presuntas irregularidades detectadas, entre las que se citan numerosas deudas, un parque automotor averiado e instalaciones en deplorable estado.

El jefe comunal refirió que “será la primera y la última vez que hablaré de este tema; después nos abocaremos a trabajar y, si se encuentran posibles delitos, el equipo jurídico estará a cargo de las denuncias correspondientes”, manifestó.

Entre las primeras acciones, también se comprometió a renunciar a los gastos de representación y al combustible destinado a la Intendencia. “Me parece un descaro, con un salario de más de 30 millones, tener esos otros beneficios con la situación económica que atraviesa el municipio”, puntualizó.

Indicó que el intendente anterior, Luis Yd (Alianza), además de su sueldo, percibía mensualmente 12 millones de guaraníes en concepto de gastos de representación, 8 millones de guaraníes en combustible, además de viáticos y telefonía celular.

Fachada de la Municipalidad de Encarnación, edificio de ladrillo rodeado de árboles y plantas, con cielo despejado.
Sebastián Remesowski presenta informe de transición sobre irregularidades en la municipalidad de Encarnación.

También refirió que la Comuna tiene atrasos en el pago de los salarios correspondientes al mes de octubre, que se irán regularizando, con prioridad para los trabajadores que cumplen funciones esenciales. En el marco de la situación financiera, dispondrá que los beneficios queden suspendidos hasta diciembre.

Lea más: Encarnación: docentes exigen garantías de que no habrá recortes del aumento salarial en el PGN

Irregularidades detectadas

El equipo de transición de Remesowski halló deudas que no fueron declaradas en el corte administrativo. El total de estas ascendería a G. 16.534.550.746.

Aniversario de Encarnación 411
Municipalidad de Encarnación.

Entre ellas, citan una deuda con la ANDE por más de G. 2.000 millones; otra por disposición de residuos, de más de G. 900 millones; falta de pago del seguro para infraestructura, vehículos y maquinarias, por G. 355 millones; deuda por el alquiler del Parque de la Salud, de más de G. 8.000 millones; aguinaldo proporcional, por más de G. 283 millones; y una deuda bancaria en concepto de capital e intereses, de más de G. 2.113 millones.

Además, indican que no se transfirió el 30 % correspondiente a las recaudaciones por impuesto inmobiliario a la Gobernación de Itapúa y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), correspondiente al período de diciembre de 2025 a octubre de 2026. Esta obligación pendiente suma G. 6.110 millones. Según el informe, esta omisión impide que la Municipalidad reciba del Gobierno Central aproximadamente G. 13.000 millones en concepto de regalías.

El balance entregado por el exadministrador comunal declaraba pasivos por G. 41.722.959.047. Sumados a los montos no declarados, los compromisos ascenderían a G. 58.257.509.793, según el informe del equipo de transición del gobierno municipal.

Lea más: Video: funcionarios de Migraciones Paraguay trabajan en deplorables condiciones y enfrentan posibles maltratos en Posadas

Parque automotor e infraestructuras en abandono

De los 147 vehículos y maquinarias que conformaban el parque automotor municipal al 31 de octubre de este año, 86 se encontraban en el taller y 54 no funcionaban.

Piscina vacía y sucia, con agua verde y algas, escaleras metálicas a la izquierda, rodeada de árboles y cercas.
La piscina del Centro de Desarrollo Comunitario en Encarnación se encuentra vacía y descuidada. No hay actividad visible.

El desglose por categoría muestra que, de 22 camionetas, furgones y automóviles, 17 no funcionaban y solo 5 estaban operativos. De 24 camiones, 16 estaban inoperativos y 8 funcionaban. De 23 equipos viales, 8 no funcionaban y 15 se encontraban en condiciones de uso.

De 11 motocicletas, solo 2 funcionaban y 9 estaban fuera de servicio. De las 5 ambulancias recibidas, ninguna funcionaba. Por su parte, se recibió una planta asfáltica que no operaba al 100 % al momento del corte administrativo y cuyo estado está sujeto a verificación técnica.

Construcción de ladrillos con diseño arquitectónico, humedades visibles, y una planta ornamental en primer plano.
El estado de abandono del Centro de Desarrollo Comunitario en Encarnación es denunciado por la actual administración de la ciudad.

Además, detallan que infraestructuras como el Centro de Desarrollo Comunitario, el Centro Cívico Municipal y las playas están en pésimas condiciones, lo que demandará importantes inversiones para ponerlas a punto.

Lea más: Este sábado realizarán el festival artístico “Juntos por el Poti’y” en Encarnación

Acciones que implementará

Remesowski indicó que están en tratativas para rescindir la concesión de tercerización de espacios publicitarios de las playas de Encarnación, que estaba a cargo de la empresa Puertas del Sur, vinculada a ueno bank.

También refirió que están en negociaciones para mejorar el esquema del servicio de recolección de basura con la empresa Eco Roga, que tiene la concesión del servicio. Asimismo, buscarán el mecanismo para rescindir el Servicio de Estacionamiento Medido (SEM).

Sobre el caso de las bonificaciones, afirmó que estudiarán los casos para que estas sean reorganizadas. “Cada bonificación deberá ser justificada”, puntualizó.

También solicitarán a la Contraloría General de la República (CGR) una fiscalización de la gestión anterior y remitirán los antecedentes a los entes pertinentes, adelantó el abogado Abud.

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