Encarnación: Remesowski denuncia irregularidades en la municipalidad, deuda millonaria y posible denuncia contra Yd

El equipo de transición del nuevo gobierno municipal, liderado por el abogado Salim Fernando Abud, presentó el informe sobre la situación en la que recibe la Municipalidad el nuevo intendente, Sebastián Remesowski (ANR-HC). El documento detalla las presuntas irregularidades detectadas, entre las que se citan numerosas deudas, un parque automotor averiado e instalaciones en deplorable estado.

El jefe comunal refirió que “será la primera y la última vez que hablaré de este tema; después nos abocaremos a trabajar y, si se encuentran posibles delitos, el equipo jurídico estará a cargo de las denuncias correspondientes”, manifestó.

Entre las primeras acciones, también se comprometió a renunciar a los gastos de representación y al combustible destinado a la Intendencia. “Me parece un descaro, con un salario de más de 30 millones, tener esos otros beneficios con la situación económica que atraviesa el municipio”, puntualizó.

Indicó que el intendente anterior, Luis Yd (Alianza), además de su sueldo, percibía mensualmente 12 millones de guaraníes en concepto de gastos de representación, 8 millones de guaraníes en combustible, además de viáticos y telefonía celular.

También refirió que la Comuna tiene atrasos en el pago de los salarios correspondientes al mes de octubre, que se irán regularizando, con prioridad para los trabajadores que cumplen funciones esenciales. En el marco de la situación financiera, dispondrá que los beneficios queden suspendidos hasta diciembre.

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Irregularidades detectadas

El equipo de transición de Remesowski halló deudas que no fueron declaradas en el corte administrativo. El total de estas ascendería a G. 16.534.550.746.

Entre ellas, citan una deuda con la ANDE por más de G. 2.000 millones; otra por disposición de residuos, de más de G. 900 millones; falta de pago del seguro para infraestructura, vehículos y maquinarias, por G. 355 millones; deuda por el alquiler del Parque de la Salud, de más de G. 8.000 millones; aguinaldo proporcional, por más de G. 283 millones; y una deuda bancaria en concepto de capital e intereses, de más de G. 2.113 millones.

Además, indican que no se transfirió el 30 % correspondiente a las recaudaciones por impuesto inmobiliario a la Gobernación de Itapúa y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), correspondiente al período de diciembre de 2025 a octubre de 2026. Esta obligación pendiente suma G. 6.110 millones. Según el informe, esta omisión impide que la Municipalidad reciba del Gobierno Central aproximadamente G. 13.000 millones en concepto de regalías.

El balance entregado por el exadministrador comunal declaraba pasivos por G. 41.722.959.047. Sumados a los montos no declarados, los compromisos ascenderían a G. 58.257.509.793, según el informe del equipo de transición del gobierno municipal.

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Parque automotor e infraestructuras en abandono

De los 147 vehículos y maquinarias que conformaban el parque automotor municipal al 31 de octubre de este año, 86 se encontraban en el taller y 54 no funcionaban.

El desglose por categoría muestra que, de 22 camionetas, furgones y automóviles, 17 no funcionaban y solo 5 estaban operativos. De 24 camiones, 16 estaban inoperativos y 8 funcionaban. De 23 equipos viales, 8 no funcionaban y 15 se encontraban en condiciones de uso.

De 11 motocicletas, solo 2 funcionaban y 9 estaban fuera de servicio. De las 5 ambulancias recibidas, ninguna funcionaba. Por su parte, se recibió una planta asfáltica que no operaba al 100 % al momento del corte administrativo y cuyo estado está sujeto a verificación técnica.

Además, detallan que infraestructuras como el Centro de Desarrollo Comunitario, el Centro Cívico Municipal y las playas están en pésimas condiciones, lo que demandará importantes inversiones para ponerlas a punto.

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Acciones que implementará

Remesowski indicó que están en tratativas para rescindir la concesión de tercerización de espacios publicitarios de las playas de Encarnación, que estaba a cargo de la empresa Puertas del Sur, vinculada a ueno bank.

También refirió que están en negociaciones para mejorar el esquema del servicio de recolección de basura con la empresa Eco Roga, que tiene la concesión del servicio. Asimismo, buscarán el mecanismo para rescindir el Servicio de Estacionamiento Medido (SEM).

Sobre el caso de las bonificaciones, afirmó que estudiarán los casos para que estas sean reorganizadas. “Cada bonificación deberá ser justificada”, puntualizó.

También solicitarán a la Contraloría General de la República (CGR) una fiscalización de la gestión anterior y remitirán los antecedentes a los entes pertinentes, adelantó el abogado Abud.