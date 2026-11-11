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Política
11 de noviembre de 2026 - 17:54

Video: funcionarios de Migraciones Paraguay trabajan en deplorables condiciones y enfrentan posibles maltratos en Posadas

Funcionarios asignados al Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, de la Dirección Nacional de Migraciones, reclaman posibles maltratos y deplorables condiciones de trabajo.

Por Sergio González
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Una pequeña y precaria oficina es la asignada a funcionarios paraguayos en el Área de Control Integrado del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, ubicado del lado argentino de la frontera, en la ciudad de Posadas. El régimen de este sistema de control conjunto obliga a los funcionarios connacionales de la Dirección Nacional de Migraciones a cumplir funciones en el país vecino.

Los funcionarios presentaron notas ante el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, a quien solicitaron mejores condiciones de trabajo en julio, tras un año de implementación de este sistema. Se trata de 48 funcionarios que realizan turnos rotativos de 12 horas.

Entre los reclamos, exponen el peligro que representa el cruce internacional cuando hay filas extensas y la Gendarmería Argentina habilita los adelantamientos. Esto provoca que los usuarios agredan los vehículos particulares de los trabajadores.

También refieren que la oficina tiene precarias instalaciones eléctricas e incluso goteras. No tienen espacios para alimentarse ni otros espacios adecuados, por lo que deben llevar sus propios alimentos preparados para comer. Tampoco cuentan con sanitarios destinados para ellos.

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Se desempeñan en medio de mucha precariedad, según describieron

Los funcionarios indican que las autoridades de Gendarmería Argentina les prohíben estar fuera de la caseta que funciona como oficina durante toda la jornada laboral.

Sobre las funciones que cumplen, indican que solamente derivan casos en los que el sistema arroja una alerta por algún tipo de irregularidad o requerimiento de la Justicia.

Incluso, manifiestan que los controles de acceso al país se hacen solamente con el sistema argentino. Es decir, Paraguay no tiene un control paralelo de quienes ingresan al país y, para acceder a la información, los funcionarios deben solicitarla a sus pares del vecino país.

Sobre los pedidos realizados a las autoridades paraguayas, no recibieron respuestas. Los funcionarios que pidieron resguardar su identidad manifestaron que solicitan retornar a los controles en la frontera paraguaya, donde se garantizan mejores condiciones de trabajo y autonomía en el control migratorio.

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Gestionarán un lugar adecuado

El director de Movimiento Migratorio de la Dirección Nacional de Migraciones, Favio Espinoza, detalló que están al tanto de la situación, luego de unas inspecciones que realizaron en el Área de Control Integrado.

Indicó que gestionarán con sus pares de Argentina un lugar más adecuado. Tienen planificado llevar un contenedor oficina para que sea montado del otro lado de la frontera, a fin de mejorar las condiciones de trabajo, estimó. También solicitaron sanitarios para los trabajadores paraguayos.

Calificó el mecanismo de Reconocimiento Recíproco de Competencias (RRC) como una buena experiencia que redujo las esperas en el trámite fronterizo. Sobre el control, explicó que se unificaron los sistemas de alerta de ambos países, lo que genera mejores resultados en materia de prevención.

Estos se activan ante alertas por impedimento de salida o entrada al país y los funcionarios paraguayos cumplen la función de fiscalizar las situaciones irregulares.

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