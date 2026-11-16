Aprehenden a mujer que amenazó con cuchillos a su pareja y se encerró con su hijo de un año

Una mujer de 38 años fue aprehendida durante la noche del domingo en Luque, luego de protagonizar un supuesto episodio de violencia familiar en el que habría amenazado de muerte a su pareja con armas blancas y posteriormente se encerró en una habitación con su hijo de apenas un año. Según la denuncia, también habría amenazado con hacerle daño al pequeño, lo que obligó a los policías a ingresar a la vivienda por una muralla.

El procedimiento se realizó alrededor de las 22:40 en una casa ubicada sobre las calles Lara Castro y General Díaz, en la zona de Villa 9 de Marzo. La aprehendida fue identificada como Natalia Goana Martínez, de 38 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

La víctima fue identificada como Osvaldo Benigno Giménez, de 35 años, pareja sentimental de la mujer. El bebé fue rescatado y posteriormente entregado a su padre, sin que se reportaran lesiones.

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Amenazó a su pareja con armas blancas

De acuerdo con el informe de la Comisaría 3ª de Luque, los agentes acudieron al domicilio tras recibir una alerta por un caso de violencia intrafamiliar con un menor involucrado.

Al llegar, encontraron al hombre refugiado en la vivienda de un vecino. Este manifestó que su pareja había ingerido bebidas alcohólicas y comenzó a comportarse de manera agresiva, con amenazas de muerte, maltratos verbales y psicológicos. Ante el temor de ser agredido, decidió abandonar la casa y buscar resguardo.

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Sin embargo, la situación se agravó cuando la mujer habría comenzado a destruir objetos dentro de la vivienda y se encerró en una habitación con el hijo de ambos, de un año. Según la denuncia, gritaba que le haría daño al pequeño.

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Policías ingresaron por una muralla

El comisario Gustavo Paiva, jefe de la Comisaría 3ª de Luque, explicó que los intervinientes intentaron dialogar con la mujer para que desistiera de su actitud y permitiera el acceso a la vivienda. Sin embargo, no respondió a las indicaciones policiales y continuó amenazando a los presentes.

Según el jefe policial, la mujer tenía dos armas blancas y realizaba movimientos intimidatorios con ellas. También habría proferido amenazas contra los agentes y los vecinos que se encontraban en el lugar.

Ante el riesgo para el niño y la imposibilidad de ingresar por la puerta principal, los uniformados utilizaron otras técnicas de intervención e ingresaron por la muralla. Finalmente, lograron reducir y aprehender a la mujer, además de rescatar al bebé, que fue entregado a su padre.

Incautaron dos cuchillos

Durante el procedimiento, los policías incautaron dos armas blancas que estaban en poder de la mujer: un cuchillo tipo carnicería, con mango de madera, y otro tipo puñal, con mango de plástico blanco.

El comisario Paiva señaló que, afortunadamente, el niño no sufrió lesiones. También indicó que la mujer fue trasladada hasta la sede policial y quedó a disposición del Ministerio Público.

El caso fue comunicado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 9 de Luque, Augusto Ledesma, quien dispuso que la aprehendida permanezca en la Comisaría 3ª y que los antecedentes sean remitidos a su unidad.