San Antonio: agredió a su pareja y a una niña, disparó al aire y se atrincheró con su hijo

Un hombre de nacionalidad argentina fue aprehendido en la noche del domingo en San Antonio, luego de agredir presuntamente a su pareja y a la hija de esta, una niña de 12 años. El sospechoso también habría realizado entre cinco y seis disparos de arma de fuego al aire y posteriormente se encerró en su vivienda con su hijo de 5 años para evitar ser detenido.

El procedimiento se inició alrededor de las 20:00, en una vivienda ubicada en el asentamiento San Roque 4, del barrio San Roque. El hombre fue identificado como Cristian Rubén Chávez Núñez, de 50 años, quien no registra antecedentes, según el informe policial.

El comisario Mario Roa, jefe de la Comisaría 24ª Central, explicó que los agentes acudieron al sitio tras recibir una alerta por un supuesto caso de violencia familiar. Al llegar, encontraron una situación de extrema tensión, con el hombre dentro de la vivienda y armado, según las denuncias recibidas.

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Agredió a su pareja y a una niña de 12 años

De acuerdo con el relato de las víctimas, el hombre habría agredido físicamente a su pareja, Daisy Andrea Duarte Ortiz, de 36 años, mediante empujones, además de insultarla y maltratarla verbalmente.

La hija de la mujer, una niña de 12 años, también habría sido víctima de agresiones. Según el comisario Roa, el hombre supuestamente la empujó hasta hacerla caer al suelo.

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La situación se agravó cuando, según las manifestaciones de las víctimas y los vecinos, Chávez Núñez habría efectuado entre cinco y seis disparos al aire con un revólver. Los disparos generaron temor en el vecindario.

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Se atrincheró con su hijo y utilizó al niño como escudo

Cuando llegaron los agentes policiales, el hombre ingresó a la vivienda y se encerró detrás de una reja con su hijo de 5 años. Según el jefe policial, el sospechoso mantenía al pequeño consigo y aparentemente lo utilizaba como escudo para impedir que los uniformados pudieran aprehenderlo.

Ante el riesgo para la integridad del niño, los intervinientes iniciaron una negociación que se prolongó durante aproximadamente dos horas. Los agentes dialogaron con el hombre hasta convencerlo de que permitiera la salida del menor.

Finalmente, el niño fue liberado y, posteriormente, con la presencia de otros familiares adultos, los policías consiguieron que Chávez Núñez saliera de la vivienda y se entregara.

Ocultó el revólver debajo del sofá

Una vez concretada la aprehensión, los intervinientes ingresaron a la vivienda con autorización del hombre y en presencia de un asistente fiscal. Durante la inspección encontraron un revólver, presumiblemente calibre 38, y vainillas servidas que estaban ocultos debajo del forro de un sofá individual.

El comisario Roa confirmó que el hombre fue sometido a una prueba de alcotest, cuyo resultado fue de 0,762 mg/L de alcohol en aire espirado, según los datos proporcionados por la Policía. También se le practicó una prueba de nitritos y nitratos de parafina para determinar si había realizado disparos con el arma incautada.

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El caso fue comunicado al Ministerio Público y se dispuso la intervención de personal de Criminalística para el levantamiento y análisis del arma de fuego y las vainillas servidas. El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes por los supuestos hechos de violencia familiar y disparos de arma de fuego.