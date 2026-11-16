Empleado infiel: habría robado productos por G. 1,5 millones de una lomitería

Un hombre de 28 años fue aprehendido por un supuesto hurto agravado en una lomitería del barrio Maramburé de Luque. El sospechoso había trabajado en el local gastronómico, pero fue desvinculado hace apenas dos días. Según la Policía, habría aprovechado sus conocimientos sobre el funcionamiento del establecimiento para ingresar y llevarse mercaderías.

El detenido fue identificado como Félix Ramón Gómez Sosa, alias “Zapatu un lado”, quien habría sustraído cartones de carne congelada para hamburguesas, gaseosas y cervezas por un valor aproximado de G. 1.500.000.

El procedimiento se realizó el domingo 15 de noviembre, alrededor de las 17:00, en la lomitería Bartolo, ubicada sobre las calles Hernandarias e Internacional. La intervención estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 3ª de Luque, tras una llamada al sistema 911 realizada por la propietaria del negocio.

Habría aprovechado sus conocimientos sobre el local

De acuerdo con el informe policial, el supuesto hurto se produjo entre las 06:00 y las 09:00 del mismo día. La denunciante manifestó que el exempleado habría forzado y roto la cerradura del establecimiento para ingresar y apoderarse de los productos.

El comisario Gustavo Paiva, jefe de la Comisaría 3ª de Luque, explicó que el hombre habría aprovechado los conocimientos que tenía sobre el sistema de seguridad y la apertura de las puertas para cometer los hechos.

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Según el jefe policial, el sospechoso habría cometido otros hurtos de manera sistemática mientras todavía trabajaba en el establecimiento. Entre los productos sustraídos también habría bebidas alcohólicas y mercaderías, por un monto acumulado que rondaría entre G. 1.500.000 y G. 2.000.000.

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Cámaras de seguridad lo habrían delatado

Paiva señaló que las imágenes del circuito cerrado permitieron identificar al supuesto autor. Sin embargo, la Policía todavía buscaba acceder a las grabaciones, debido a que la propietaria manifestó que su dispositivo de videovigilancia presentaba problemas técnicos.

El comisario agregó que el hombre habría comenzado a caer en contradicciones cuando la propietaria le consultó sobre los productos desaparecidos. Posteriormente, la mujer solicitó intervención policial a través del sistema 911.

De acuerdo con el reporte policial, el propio aprehendido habría manifestado que llevó las mercaderías sustraídas para cambiarlas por drogas.

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Quedó a disposición de la Fiscalía

Tras su aprehensión, Gómez Sosa fue trasladado hasta la sede de la Comisaría 3ª de Luque y posteriormente al Hospital General de Luque para una evaluación médica, conforme al protocolo de actuación policial.

El caso fue comunicado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 9 de Luque, Augusto Ledesma, quien dispuso que el detenido permanezca en la dependencia policial, en libre comunicación y a disposición del Ministerio Público.