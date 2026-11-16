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Policiales
16 de noviembre de 2026 - 00:49

Empleado infiel: habría robado productos por G. 1,5 millones de una lomitería

Hombre con bolsa en la cabeza junto a policía que lo sostiene, en comisaría con banner institucional al fondo.
Un extrabajador de una lomitería de Luque fue detenido tras ser señalado como responsable de hurto.

Un extrabajador de una lomitería de Luque fue detenido tras ser señalado como responsable del hurto de carnes y bebidas por G. 1,5 millones.

Por ABC Color
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Un hombre de 28 años fue aprehendido por un supuesto hurto agravado en una lomitería del barrio Maramburé de Luque. El sospechoso había trabajado en el local gastronómico, pero fue desvinculado hace apenas dos días. Según la Policía, habría aprovechado sus conocimientos sobre el funcionamiento del establecimiento para ingresar y llevarse mercaderías.

El detenido fue identificado como Félix Ramón Gómez Sosa, alias “Zapatu un lado”, quien habría sustraído cartones de carne congelada para hamburguesas, gaseosas y cervezas por un valor aproximado de G. 1.500.000.

El procedimiento se realizó el domingo 15 de noviembre, alrededor de las 17:00, en la lomitería Bartolo, ubicada sobre las calles Hernandarias e Internacional. La intervención estuvo a cargo de agentes de la Comisaría 3ª de Luque, tras una llamada al sistema 911 realizada por la propietaria del negocio.

La imagen muestra un local comercial en un entorno nocturno. No hay personas visibles en la escena. Se observa un edificio con iluminación exterior que parece ser un bar, con el nombre "BARTO" iluminado en una señal. El lugar tiene una fachada de color rojo, y una estructura con un toldo que da acceso a la entrada, aunque esta no está del todo clara debido a la oscuridad. En el entorno, hay postes de luz y cables visibles, sugiriendo una zona urbana. No se identifican elementos relacionados con un equipo de fútbol, ni tampoco hay monumentos o lugares icónicos reconocibles. La atmósfera es tranquila y poco iluminada, predominantemente dominada por tonos oscuros. No hay acciones visibles que realizar, ya que está vacía. La imagen tiene un carácter informativo sobre el local pero carece de elementos humanos o de contexto noticioso adicional.
Detienen a un extrabajador de una lomitería de Luque por hurto.

Habría aprovechado sus conocimientos sobre el local

De acuerdo con el informe policial, el supuesto hurto se produjo entre las 06:00 y las 09:00 del mismo día. La denunciante manifestó que el exempleado habría forzado y roto la cerradura del establecimiento para ingresar y apoderarse de los productos.

El comisario Gustavo Paiva, jefe de la Comisaría 3ª de Luque, explicó que el hombre habría aprovechado los conocimientos que tenía sobre el sistema de seguridad y la apertura de las puertas para cometer los hechos.

Según el jefe policial, el sospechoso habría cometido otros hurtos de manera sistemática mientras todavía trabajaba en el establecimiento. Entre los productos sustraídos también habría bebidas alcohólicas y mercaderías, por un monto acumulado que rondaría entre G. 1.500.000 y G. 2.000.000.

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Cámaras de seguridad lo habrían delatado

Paiva señaló que las imágenes del circuito cerrado permitieron identificar al supuesto autor. Sin embargo, la Policía todavía buscaba acceder a las grabaciones, debido a que la propietaria manifestó que su dispositivo de videovigilancia presentaba problemas técnicos.

El comisario agregó que el hombre habría comenzado a caer en contradicciones cuando la propietaria le consultó sobre los productos desaparecidos. Posteriormente, la mujer solicitó intervención policial a través del sistema 911.

De acuerdo con el reporte policial, el propio aprehendido habría manifestado que llevó las mercaderías sustraídas para cambiarlas por drogas.

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Quedó a disposición de la Fiscalía

Tras su aprehensión, Gómez Sosa fue trasladado hasta la sede de la Comisaría 3ª de Luque y posteriormente al Hospital General de Luque para una evaluación médica, conforme al protocolo de actuación policial.

El caso fue comunicado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 9 de Luque, Augusto Ledesma, quien dispuso que el detenido permanezca en la dependencia policial, en libre comunicación y a disposición del Ministerio Público.

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