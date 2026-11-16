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Policiales
16 de noviembre de 2026 - 12:28

Registran más de 6.000 animales en la estancia de Miguel Vázquez en Presidente Hayes

Grupo de policías en camisetas junto a un hombre de camiseta negra, inspeccionando el lugar durante un allanamiento en una estancia rural.
El fiscal Irán Suárez lidera un allanamiento en una estancia del Grupo Vázquez, verificando animales y maquinarias.

El fiscal Irán Suárez Galeano, de la Fiscalía de Villa Hayes, confirmó que luego de los allanamientos que realizaron a la estancia “Don Miguel”, propiedad de Miguel Vázquez en el bajo Chaco, contabilizaron 6.148 animales al 5 de noviembre. Los registros del Senacsa estaban desactualizados y solo contenían 4.500, según el agente del Ministerio Público.

Por ABC Color
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El fiscal Irán Suárez encabezó la semana pasada un allanamiento en una estancia del Grupo Vázquez, ubicada en la zona de Fortín Zalazar, departamento de Presidente Hayes. El conteo final de la fauna en el lugar es de 6.148 animales, según el agente del Ministerio Público. Aclaró también que el conteo que está registrado en el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) está desactualizado.

Lea más: Video: Fiscalía allanó estancia “Don Miguel”, del Grupo Vázquez en el Chaco

“En Senacsa siempre figura el stock de animales y eso se va actualizando cada vez que se producen las vacunaciones. La última vacunación se produjo hace tres o cuatro meses y figuraba 4.581 animales. Eso está desactualizado porque ya pasaron varios meses. Nosotros hemos constatado, conforme a la contabilidad que maneja la estancia allá en el lugar, con los documentos y con todo lo que ellos manejan ahí, una cantidad de 6.148 animales al 5 de noviembre”, precisó Suárez.

Hombre vestido con camiseta negra y pantalones verdes observa el interior de una vivienda moderna y acogedora.
El fiscal Irán Suárez supervisa un allanamiento en una estancia del Grupo Vázquez, revelando elementos relevantes para la investigación.

La autoridad indicó que luego de esa última actualización, pueden darse nuevos nacimientos dentro del ecosistema. En sentido también aclaró que la empresa La Tropa (LT), también vinculada al Grupo Vázquez, retiró del sitio unos 523 animales y también se desarrolló un remate televisado con 150 animales subastados. “Lo que hoy en día nosotros deberíamos de encontrar en esa estancia es 5.475 animales”, calculó.

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El agente explicó que continúan trabajando desde el jueves a la tarde en coordinación con la Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). “Nuestra meta son 5.475 animales que tienen que estar en esa estancia, y día a día estamos buscando por esas 17.000 hectáreas para poder ubicarlos”, afirmó.

Un vehículo tipo quad y una motocicleta en un espacio cerrado, rodeados de maquinaria pesada y equipo de trabajo.
El fiscal Irán Suárez encabeza un allanamiento en una estancia rural en Fortín Zalazar, Presidente Hayes.

Una pista de aterrizaje y empleados abandonados

Otro hallazgo en el sitio fue el de una pista de aterrizaje muy amplia y una gran cantidad de maquinaria para el trabajo rural. “Encontramos también teléfonos satelitales, computadoras, mobiliario y una estructura muy cómoda en donde todas las habitaciones tienen aire acondicionado y otras comodidades para una cantidad muy grande de personas”, rescató Suárez.

Lea más: Ueno Bank: trasladan a Asunción yate del Grupo Vázquez

Además, el fiscal se refirió a la situación contractual de los trabajadores del lugar quienes estaban denunciando que -al igual que los funcionarios de todas las empresas del Grupo Vázquez- quedaron abandonados y sin saber qué ocurrirá con sus salarios. “Hace más de 15 días ellos no cobran, tenemos esa situación”, admitió.

Armario abierto con carpetas etiquetadas, herramientas y materiales en un espacio de trabajo iluminado.
El fiscal Irán Suárez supervisó un allanamiento en una estancia del Grupo Vázquez, encontrando animales y documentos.

En conjunto con la Senabico, están trabajando en alternativas para que el sitio continúe en funcionamiento y sus trabajadores puedan ser remunerados acorde a la ley. “Quiero destacar el trabajo de los peones que nos están ayudando. Sin sueldo nos están ayudando por el campo a recolectar todo. No queremos que esta gente se quede sin trabajo, ya con la Senabico ellos podrán ver su situación contractual posteriormente”, destacó Suárez.

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