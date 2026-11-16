Registran más de 6.000 animales en la estancia de Miguel Vázquez en Presidente Hayes

El fiscal Irán Suárez encabezó la semana pasada un allanamiento en una estancia del Grupo Vázquez, ubicada en la zona de Fortín Zalazar, departamento de Presidente Hayes. El conteo final de la fauna en el lugar es de 6.148 animales, según el agente del Ministerio Público. Aclaró también que el conteo que está registrado en el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) está desactualizado.

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“En Senacsa siempre figura el stock de animales y eso se va actualizando cada vez que se producen las vacunaciones. La última vacunación se produjo hace tres o cuatro meses y figuraba 4.581 animales. Eso está desactualizado porque ya pasaron varios meses. Nosotros hemos constatado, conforme a la contabilidad que maneja la estancia allá en el lugar, con los documentos y con todo lo que ellos manejan ahí, una cantidad de 6.148 animales al 5 de noviembre”, precisó Suárez.

La autoridad indicó que luego de esa última actualización, pueden darse nuevos nacimientos dentro del ecosistema. En sentido también aclaró que la empresa La Tropa (LT), también vinculada al Grupo Vázquez, retiró del sitio unos 523 animales y también se desarrolló un remate televisado con 150 animales subastados. “Lo que hoy en día nosotros deberíamos de encontrar en esa estancia es 5.475 animales”, calculó.

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El agente explicó que continúan trabajando desde el jueves a la tarde en coordinación con la Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). “Nuestra meta son 5.475 animales que tienen que estar en esa estancia, y día a día estamos buscando por esas 17.000 hectáreas para poder ubicarlos”, afirmó.

Una pista de aterrizaje y empleados abandonados

Otro hallazgo en el sitio fue el de una pista de aterrizaje muy amplia y una gran cantidad de maquinaria para el trabajo rural. “Encontramos también teléfonos satelitales, computadoras, mobiliario y una estructura muy cómoda en donde todas las habitaciones tienen aire acondicionado y otras comodidades para una cantidad muy grande de personas”, rescató Suárez.

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Además, el fiscal se refirió a la situación contractual de los trabajadores del lugar quienes estaban denunciando que -al igual que los funcionarios de todas las empresas del Grupo Vázquez- quedaron abandonados y sin saber qué ocurrirá con sus salarios. “Hace más de 15 días ellos no cobran, tenemos esa situación”, admitió.

En conjunto con la Senabico, están trabajando en alternativas para que el sitio continúe en funcionamiento y sus trabajadores puedan ser remunerados acorde a la ley. “Quiero destacar el trabajo de los peones que nos están ayudando. Sin sueldo nos están ayudando por el campo a recolectar todo. No queremos que esta gente se quede sin trabajo, ya con la Senabico ellos podrán ver su situación contractual posteriormente”, destacó Suárez.