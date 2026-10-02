Paraguay aguarda datos de Bolivia sobre Marset: “Cuanto más salga a la luz, mejor”, afirma ministro

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, se refirió este viernes a las réplicas del caso que involucra al capo narco uruguayo Sebastián Marset, luego de que en Bolivia cayeran altas autoridades de la Fiscalía y del Poder Judicial acusadas de proteger sus actividades ilícitas.

Rachid admitió que la red criminal operó bajo el mismo esquema en ambos países. “Lo que Marset hizo en Bolivia es una réplica de lo que hizo acá en Paraguay. Él salió con esa estructura que instaló acá en Paraguay, que ya sabés vos todo el caso A Ultranza (...) Esa estructura migró nomás a Bolivia”, explicó la autoridad en entrevista con ABC Cardinal.

Al ser consultado sobre el impacto de las investigaciones y las probables delaciones del capo uruguayo tras la incautación de 15 teléfonos celulares y su posible cooperación con la justicia estadounidense, el ministro enfatizó que existe una expectativa firme sobre el avance del caso.

Contactos con Bolivia y proyección regional

El titular de la Senad confirmó que entabló comunicación directa con pares del país vecino para coordinar la transferencia de datos de inteligencia sobre la red transnacional. “Yo particularmente hice unos contactos ya en Bolivia. Se está proyectando alguna reunión, primero de manera virtual, para luego concretar otro tipo de reuniones y coordinar los trabajos de la región”, detalló.

Asimismo, subrayó que el impacto de la información procesada tras la detención de Marset alcanzará a varias naciones del cono sur. “La conexión con la estructura de Marset no solamente es con Paraguay, es con todo el continente (...) Él se hizo rico acá en Paraguay y después se fuga, se va e instala su estructura en Bolivia”, recordó Rachid, quien añadió a Perú y Colombia a la lista de países salpicados por la ruta de la cocaína.

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Depuración institucional e impacto de A Ultranza Py

Consultado sobre si la influencia de Marset haya alcanzado no solamente a instituciones legislativas y judiciales, sino también a la operativa de seguridad a través de policías, militares y los propios agentes antidrogas, Rachid afirmó que una depuración es lo más favorable para el país.

“Si tenés los insumos, tenés la información, se coordina el trabajo y se hace, no hay secreto en eso. Si la información se comparte y es contundente, se tiene que hacer (...) Para mí cuanto más es mejor, porque se depura todo y sale a la luz todo lo que estaba metido”, expresó.

Finalmente, recordó que el proceso judicial en curso en el país puede arrojar nuevos elementos para esclarecer la red de complicidades. “Está en pleno desarrollo el juicio oral y público de A Ultranza Py. Ahí hay gente que tiene que declarar también, hay cosas que pueden saltar, hay mucha tela por cortar todavía”, concluyó el ministro.

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