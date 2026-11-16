La lujosa embarcación llamada “Zeus”, requisada inicialmente en San Juan del Paraná, llegó hoy al puerto de Asunción, luego de ser incautada por el caso Ueno Bank. Según los intervinientes, de momento quedará bajo custodia naval mientras la Fiscalía y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) definen su destino.

Tras su llegada y revisión por parte de la Fiscalía, Policía Nacional y Armada Paraguaya, se compartieron imágenes de cómo se ve por dentro el Azimut Fly 62 de procedencia italiana.

Según informaciones sobre el yate, este ofrece alojamiento para 6 invitados en 3 camarotes con baño en suite -más cabina para 2 tripulantes-, un flybridge con techo rígido y barra equipada, plataforma de baño hidráulica y su exclusivo sistema Beach Cockpit, que despliega el espejo de popa para crear una terraza solárium al ras del agua.

En cuanto a su valor, el precio oficial a través de distribuidores autorizados, una unidad nueva de última generación superaría los US$ 3.300.000, un valor aún sin impuestos.

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G. 60 millones en traslado

Según la Fiscalía, la Armada Paraguaya dispuso personal especializado en navegación, tripulación y efectivos de seguridad para garantizar el traslado y la custodia de la embarcación durante el recorrido, mientras que Petróleos Paraguayos (Petropar) proporcionó el combustible necesario para la operación y el costo rondaría los G. 60 millones.

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“Con la llegada del yate a Asunción, se concreta una nueva etapa del procedimiento de resguardo de este bien de elevado valor económico, incautado en el marco de las causas relacionadas con el Grupo Vázquez”, detalla el Ministerio Público.

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