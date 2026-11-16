En un operativo encabezado por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Karina Benítez y Silvio Corbeta, el Ministerio Público intervino en la tarde de este lunes las instalaciones del Club Hípico Paraguayo para frenar una sospechosa maniobra con la que el entorno del empresario detenido Miguel Vázquez intentaba “hacer desaparecer” siete cotizados caballos de salto, valuados en conjunto en unos USD 100.000.

La alerta se encendió gracias a la actuación de la comisión directiva del centro ecuestre, que avisó de inmediato a los investigadores al detectar movidas irregulares sobre los animales.

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De acuerdo con los datos recabados, dos de los caballos pertenecen directamente a Miguel Vázquez, hoy en prisión preventiva por el colapso de Ueno Bank, y los otros cinco figurarían a nombre de su hermana, Adriana Vázquez.

Si bien la mujer aún no cuenta con imputación formal, la Fiscalía aclaró que la línea investigativa abarca a todo el conglomerado familiar y empresarial para evitar el vaciamiento de bienes susceptibles de comiso.

El pedido para dejarlos sin guardacaballos

Lo que terminó de despertar todas las sospechas fue el contenido de las notas presentadas días atrás por Adriana Vázquez ante la administración del club. En primer lugar, solicitó por escrito retirar del recinto un ejemplar de competición cuyo valor ronda los US$ 20.000 y que era montado habitualmente por el propio CEO del grupo empresarial.

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En paralelo, también pidió modificar el régimen de alojamiento de los demás animales.

Según detalló la fiscala Karina Benítez, los caballos permanecían en cabinas privadas con el resguardo permanente de guardacaballos y custodios especializados. La familia exigió que los animales pasen a un sistema abierto en el campo, sin custodia ni vigilancia directa. Para los intervinientes, estos cambios apuntaban a facilitar que los valiosos ejemplares “desaparecieran” de la noche a la mañana.

Custodia especializada en el propio club para evitar daños

A diferencia de los vehículos de lujo, departamentos o el yate incautados en otros operativos, que pasan de inmediato a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), el Ministerio Público resolvió que los siete caballos queden bajo el cuidado y custodia directa de la comisión directiva del Club Hípico Paraguayo.

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El fiscal Silvio Corbeta y su colega explicaron que se trata de ejemplares de salto de altísima genética, sumamente delicados, que requieren una alimentación rigurosa, atención veterinaria constante y un mantenimiento muy costoso que ninguna otra dependencia estatal está en condiciones de brindar.