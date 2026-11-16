Tras una larga travesía fluvial ordenada por el Ministerio Público, arribó a la capital el lujoso yate denominado “Zeus”, una embarcación de altísimo valor atribuida al empresario Federico Miguel Vázquez, principal imputado y hoy detenido por el vaciamiento de Ueno Bank.

El yate había sido incautado originalmente en la localidad de San Juan del Paraná, departamento de Itapúa, en el marco de los operativos desplegados para rastrear y congelar los activos del Grupo Vázquez. Ante la necesidad de asegurar el bien y evitar cualquier maniobra de deterioro o desaparición, la Fiscalía dispuso su traslado inmediato por río hasta la capital del país, mientras avanzan la causa por lesión de confianza y otros hechos punibles.

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“Zeus” quedará bajo la estricta custodia de la Prefectura General Naval. Esta medida de seguridad regirá de forma provisoria hasta que los agentes fiscales a cargo de la causa y las autoridades de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) definan el destino administrativo de la embarcación.

Una flota de lujo bajo embargo

El “Zeus” es apenas la punta del iceberg dentro del millonario patrimonio decomisado al entorno del CEO del Grupo Vázquez en las últimas semanas.

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A través de una serie de allanamientos realizados tanto en Asunción como en distintos puntos del interior del país, el Ministerio Público ya logró incautar una numerosa flota de vehículos de alta gama y de colección, además de dos aeronaves privadas atribuidas al empresario procesado.