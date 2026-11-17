El pedido de juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, cuenta con el respaldo mayoritario en la Cámara de Diputados tras la confirmación de las bancadas oficialistas A y B de acompañar el libelo acusatorio impulsado por sectores de la oposición. De acuerdo con declaraciones de Raúl Latorre y Hugo Meza, el oficialismo argumenta que el enjuiciamiento es determinante para restablecer la credibilidad institucional y atender el reclamo de los ahorristas afectados por el caso Ueno Bank.

12:07 Mauricio Espínola afirma que Emiliano Rolón estaría “renunciante” ante inminente juicio político

En conversación con ABC Cardinal este martes, el diputado colorado disidente Mauricio Espínola señaló haber recibido reportes —aún no confirmados oficialmente— de que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ya habría manifestado a sus colaboradores en el Ministerio Público su intención de dimitir. El trascendido cobra fuerza luego de que todas las bancadas de la Cámara de Diputados anunciaran su respaldo al libelo acusatorio presentado contra el titular de la Fiscalía.

11:42 Fiscalía cita a declarar a Luz Candado

Según informó el abogado Guillermo Duarte Cacavelos en comunicación con ABC Cardinal, la fiscala Sonia Sanguinés convocó a declarar a la excoordinadora de personal doméstico de Mburuvicha Róga, Luz Maribel Candado, y a varios miembros de su familia en el marco de la denuncia presentada este lunes contra el expresidente Santiago Peña y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. El representante legal omitió detallar la fecha y el lugar de la audiencia por motivos de seguridad, y precisó que la causa —caratulada provisoriamente como «sobre hechos punibles a determinar»— podría ampliarse hacia la ex primera dama Leticia Ocampos y los efectivos militares que participaron de los interrogatorios.

11:25 Trasciende que Emiliano Rolón habría presentado su renuncia al cargo de fiscal general del Estado

De acuerdo con versiones que cobran fuerza en el ámbito político y parlamentario, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, habría presentado su dimisión al frente del Ministerio Público. El trascendido surge en una jornada clave en la Cámara de Diputados, donde ingresó formalmente un libelo acusatorio en su contra que cuenta con el respaldo unánime anunciado por las distintas bancadas para avanzar hacia un juicio político.

11:20 Prevén aprobación unánime en Diputados y convocan a sesión extraordinaria esta semana

Según informó la diputada Rocío Vallejo (PPQ), el pedido de juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, contaría con el respaldo unánime de las bancadas en la Cámara de Diputados tras sumarse los colorados disidentes y oficialistas al proyecto impulsado por el tercer espacio. La legisladora confirmó que el documento ya ingresó formalmente y adelantó que analizarán en breve la convocatoria a una sesión extraordinaria que, según sus declaraciones recogidas por ABC Color, no pasará de esta semana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

10:45 Raúl Benítez y Johanna Ortega exigen en el pleno que avance el juicio político contra Emiliano Rolón

Durante el espacio de oradores de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, los legisladores opositores Raúl Benítez y Johanna Ortega se pronunciaron sobre la gestión del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, exigiendo que se dé trámite y avance el juicio político en su contra. Ambos parlamentarios fundamentaron su reclamo en los cuestionamientos al desempeño del Ministerio Público y pidieron al pleno celeridad en el tratamiento del libelo acusatorio presentado esta mañana.

10:40 Ingresa formalmente en Diputados el libelo acusatorio contra Emiliano Rolón

La diputada Johanna Ortega anunció a través de sus redes sociales que esta mañana presentaron en mesa de entrada de la Cámara de Diputados el libelo acusatorio para iniciar el juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, por presunto mal desempeño de funciones. Según expresó la legisladora, el titular del Ministerio Público incumplió el deber constitucional de investigar de oficio los hechos punibles, establecido en el artículo 268 de la Carta Magna.

Hoy presentamos en mesa de entrada de la Cámara de Diputados el libelo acusatorio para 𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗷𝘂𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗽𝗼𝗹𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗮𝗹 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼, 𝗘𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗥𝗼𝗹𝗼́𝗻, por mal desempeño de funciones. Les explico por qué 🧵 pic.twitter.com/e1eIhhtvLJ — Johanna Ortega (@JohannaParaguay) November 17, 2026

10:30 Emiliano Rolón rechaza acusaciones de inacción y pide distinguir control político de labor fiscal

A través de un descargo institucional, la Fiscalía General del Estado defendió la celeridad de sus diligencias en el escándalo de Ueno Bank —que suma 27 imputados iniciales y otros 34 procesados en la causa contra exautoridades— y atribuyó a un informe previo de la Contraloría la falta de avance en el caso «Sobres del Poder». El organismo recalcó que no reclama inmunidad ante el escrutinio público, pero exigió que cualquier evaluación sobre su gestión se base en hechos comprobables y no en intentos de condicionar investigaciones penales en curso.

COMUNICADO Y DESCARGO INSTITUCIONAL DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO pic.twitter.com/LI5JWHLo9q — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) November 17, 2026

10:00 Bancadas oficialistas A y B confirman respaldo al juicio político contra Emiliano Rolón

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció que los legisladores de las bancadas oficialistas A y B —que conforman la mayoría en la Cámara Baja— acompañarán el pedido de juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. De acuerdo con lo manifestado por Latorre, la decisión se adoptó de manera conjunta tras evaluar el daño institucional y la falta de credibilidad en los organismos públicos, con el objetivo de estabilizar el sistema financiero y resguardar a los ahorristas afectados.

09:00 Presentarán formalmente el libelo acusatorio contra Emiliano Rolón

La diputada de Patria Querida, Rocío Vallejo, confirmó que en el transcurso de la mañana de este martes ingresará en la Cámara de Diputados el libelo acusatorio para impulsar el juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Según detalló la legisladora, el documento cuenta hasta el momento con 20 firmas y aguarda la adhesión de más parlamentarios de la oposición, así como de sectores disidentes y oficialistas del Partido Colorado, antes del inicio de la sesión ordinaria.