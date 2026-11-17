El caso de contrabando de oro se detectó en la madrugada del 15 de noviembre de 2025 en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque, departamento Central.

Los detenidos en aquel procedimiento fueron el que era jefe de seguridad del aeropuerto, Gustavo Ismael Britos Orlando, de 52 años, y los pasajeros Aquiles José Andrés Denis Di Lascio, de 43 años, y Fernando Antonio Peralta Zaván, de 40 años, quienes a su vez debían viajar a Panamá en un vuelo de Copa Airlines.

La acusación contra estos tres fue presentada el domingo 15 de noviembre por los fiscales Carlos Alejandro Cardozo Pereira, de Crimen Organizado, y Francisco Manuel Cabrera Sanabria, de Delitos Económicos y Anticorrupción, ante el juez Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez, de Delitos Económicos.

El documento recuerda que Aquiles José Andrés Denis Di Lascio y Fernando Antonio Peralta Zaván llegaron al aeropuerto vestidos de manera idéntica (de negro) y portando una maleta y una mochila también similares (negras), tras lo cual hicieron el check-in para abordar el vuelo.

Sin embargo, cuando los dos pasajeros se dirigieron ya hacia la puerta del avión, el jefe de seguridad del aeropuerto Gustavo Ismael Britos Orlando “ingresó de manera irregular a la zona de embarque (área restringida de seguridad) por una de las puertas de acceso que conecta con la manga para abordar a los aviones y la plataforma, con lo que evitó pasar por los controles de Rayos X, valiéndose de su condición de funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, cumpliendo funciones de jefe de Seguridad del citado aeropuerto, todo ello, en razón que llevaba consigo 22 lingotes de oro de alta pureza”.

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La explicación prosigue con que “acto seguido, Britos se dirigió e ingresó al baño masculino ubicado en la zona de embarque, próximo a la cafetería Havanna, adonde fue seguido inmediatamente por Aquiles José Denis Di Lascio. En ese lugar, ambos permanecieron por unos minutos, luego, aproximadamente a las 23:46, Gustavo Britos salió del baño solo. Minutos después, siendo aproximadamente las 23:51, Aquiles Denis Di Lascio también salió del baño y se dirigió a la Sala Vip Lounge, donde se encontró con Fernando Antonio Peralta Zaván”.

Según la teoría de la Fiscalía, en ese momento fue que el jefe de seguridad del aeropuerto les dio a los pasajeros los lingotes de oro que estos últimos debían llevar a Panamá.

Así habrían recibido los lingotes de oro

“Siendo las 00:50 aproximadamente, Aquiles José Denis Di Lascio y Fernando Antonio Peralta Zaván salieron de la sala Vip Lounge para formar la fila de abordaje al vuelo CM 206 Copa Airlines, cuando la comitiva fiscal policial procedió a detenerlos, así como también al funcionario Gustavo Ismael Britos Orlando, quien se encontraba en la puerta de entrada a embarque, lugar denominado Sierra 8″, dice la acusación.

En el documento, consta el relato de una operación idéntica que hicieron los mismos involucrados en el aeropuerto solo una semana antes, cuando probablemente sí pudieron llevar oro a Panamá.

De hecho, la estructura presuntamente concretó varios otros viajes, siempre bajo la misma modalidad, es decir, que el propio jefe de seguridad del aeropuerto metía clandestinamente el oro y lo entregaba a los pasajeros justo antes de que estos abordaran el avión.

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Los fiscales Cardozo y Cabrera acusaron al funcionario Gustavo Ismael Britos Orlando por contrabando y cohecho pasivo agravado, en tanto que a los pasajeros Aquiles José Andrés Denis Di Lascio y Fernando Antonio Peralta Zaván por contrabando.

En el petitorio, se incluye el requerimiento de elevación de la causa a juicio oral. Los tres procesados tienen arresto domiciliario actualmente.