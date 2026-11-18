Luis Galeano, tío del compatriota asesinado en Nequén, Argentina, aseguró que como buenos católicos, toda la familia estuvo unida para el rezo del novenario por el descanso eterno del alma de José Augusto y esta noche será el rezo final en su natal Guarambaré.

José Augusto deja tres hijos: uno de ellos, mayor de edad y de madre paraguaya, vive actualmente en Villeta; los otros dos son fruto de su relación con otra pareja con la que vivió en Mendoza, Argentina. Sin embargo, según sus allegados, en los meses previos a su muerte se había separado y mudado a la ciudad de Neuquén.

Según los familiares, José Augusto viajó hace unos 20 años a la zona de Mendoza para dedicarse al cultivo de uva. Aparentemente, se adaptó con rapidez a la región, formó pareja con una mujer y tuvo otros dos hijos. Con el tiempo, cambió al rubro de la construcción y finalmente se instaló en la ciudad de Neuquén, capital de la provincia del mismo nombre, en la Patagonia argentina.

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Ataque de pánico y la intervención de los policías de Neuquén

Aparentemente, José Augusto sufría esporádicos ataques parecidos a los síndromes de pánico y en la noche del 18 de noviembre cuando estaba cenando sufrió uno de esos cuadros.

En medio de la desesperación, el hombre tomó el cuchillo que tenía en la mesa y corrió para pedir auxilio en el Hospital Dr. Horacio Heller de la ciudad. Al llegar hasta la guardia, los profesionales creyeron que el paraguayo intentaba atacarlos con el arma blanca.

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De inmediato, un grupo de seis policías acudió al sitio, desarmó y redujo a golpes a nuestro compatriota. Lo esposaron y lo sacaron del centro asistencial “como a una bolsa de papas”, para luego arrojarlo frente al edificio, donde posteriormente falleció.

Identificación y proceso penal a los presuntos implicados en el crimen

Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad se pudo identificar a cuatro uniformados, que habrían participado directamente en la golpiza que terminó en la muerte de José Augusto.

Estos miembros de la Policía de Neuquén fueron identificados como Marcelo Orellana, Gino Facci, Tomás Ontiveros y Milton Torrico, quienes fueron procesados por supuesto homicidio simple con dolo eventual en exceso del cumplimiento del deber.

Asimismo, los agentes fiscales que investigan el caso, Lorena Juárez y Maximiliano Jávega, lograron ubicar a otros dos uniformados que estaban en el lugar donde se produjo el asesinato, por lo que también fueron incluidos en el proceso.

Un año de plazo para la investigación

El magistrado de la ciudad de Neuquén, Luciano Hermosilla, admitió la imputación contra los uniformados y dio un plazo de un año para la presentación de todas la pruebas. Según los allegados de la víctima, gran parte de las evidencias fueron enviadas a los laboratorios de la Policía Federal, en Buenos Aires para su análisis, un procedimiento que demanda un tiempo considerable.

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Ante esta situación, Luis Galeano señaló que, de acuerdo con las estimaciones de familiares basados en los informes del abogado querellante, el juicio oral para los seis policías procesados por el crimen podría iniciarse en los primeros meses del 2027.

Los familiares de José Augusto se están preparando para viajar hasta Neuquén para participar del juicio. Incluso, algunos miembros de la familia se trasladaron a España con el fin de generar los recursos económicos necesarios para solventar el traslado y la estadía en el vecino país.

Mientras tanto, los familiares del José Augusto se aprestan para su ñembo’e paha (último rezo) que será esta noche, en su terruño de la ciudad de Guarambaré, explicó el señor Luis Galeano, quien oficia de ñembo’e ýva.