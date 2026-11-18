Directivos de una institución educativa de Carapeguá activaron el protocolo de intervención tras la denuncia de que una alumna fue víctima de un supuesto hecho de abuso sexual por parte de su tío materno.

Al respecto, el fiscal de la Unidad Penal Nº 2, Adrián Bruno Encina, señaló que el supuesto autor ya cuenta con orden de captura.

Asimismo, indicó que la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia tomó intervención en el caso y que la menor permanece bajo el cuidado de su abuela, mientras se gestiona una guarda legal.

La Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) de Carapeguá, a cargo de la abogada Sonia Vega, también intervino en el caso tras recibir una comunicación de los directivos de la institución.

Lea más: “Carapeguá se mueve” contra abuso y acoso sexual en menores

Conforme a la Resolución Nº 288/2023 del Ministerio de Educación, que establece la guía de actuación en casos de abuso sexual en la niñez, las autoridades educativas informaron del hecho a la responsable de la Codeni y solicitaron acompañamiento para dar seguimiento al caso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Preocupa aumento de abusos sexuales en niños en Carapeguá

Según el documento, la directora tomó conocimiento del hecho a través de la psicóloga de la institución, quien recibió un escrito en el que se advertía que la niña sería víctima de abuso sexual.

De acuerdo con ese relato, el presunto depravado sería un tío de 20 años.