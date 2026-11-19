El sicariato ocurrió el viernes de noche en una playa de venta de vehículos denominada 3Multimarcas, situada en la colectora Campeones del 65 casi calle Rubio Ñu, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay.

El asesinado resultó ser el dueño del negocio, Gabriel Amarilha Casco, brasileño, de 29 años, quien además era piloto aviador.

El sistema de circuito cerrado de la playa grabó a los asesinos, que fueron cuatro en total, quienes llegaron en dos motos.

Los conductores quedaron afuera y los acompañantes entraron a la playa. Uno tenía una pistola y el otro usaba un fusil.

El objetivo del ataque, Gabriel Amarilha Casco, estaba sentado con cuatro hombres. Cuando vio que los sicarios entraron a su local, sacó una pistola que tenía en su cintura y abrió fuego contra los criminales.

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De hecho, Gabriel Amarilha Casco hirió a los dos sicarios, en el pecho y en la pierna, respectivamente. Sin embargo, también fue alcanzado por las balas de los gatilleros y murió en el lugar.

Los dos autores del hecho, heridos y todo, salieron corriendo, subieron a las motocicletas que esperaban afuera y huyeron del lugar.

Esa misma noche, uno de los sicarios, el que fue herido en el pecho, fue localizado en el sanatorio privado Santa María de la misma ciudad, donde quedó internado.

El sospechoso fue identificado como Marco Antonio Silva, paraguayo, de 33 años, quien no tiene cédula, pero que sí ya registra detenciones previas tanto en Paraguay como en Brasil.

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Aunque estuvo grave por algunos días, actualmente ya se encuentra casi recuperado y, de hecho, cuando sea dado de alta deberá ser enviado a la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero.

Sobre el otro matón, los policías de Investigaciones de Amambay aún trabajan para identificarlo, aunque ya hay pistas importantes sobre su identidad.

El último detenido por el caso fue, en realidad, uno de los amigos del finado Gabriel Amarilha Casco, quien precisamente estaba en la playa de venta de vehículos cuando se desató el ataque.

Se trata de Óscar Duarte, de 37 años, quien fue detenido el miércoles de tarde en un allanamiento en el barrio Jardín Aurora del mismo municipio.

Duarte aparentemente escondió la pistola de su amigo asesinado y luego también sacó la memoria del sistema de circuito cerrado, en un intento por hacer desaparecer evidencias del crimen.

Óscar Duarte ya había sido detenido en 2020 como miembro de la banda que asesinó al periodista Leo Veras en Pedro Juan Caballero.

Era señalado como secretario del entonces jefe de sicarios Marcio Ariel Sánchez Giménez, alias Aguacate, asesinado hace tres años.