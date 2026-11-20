Agentes de la Comisaría 40ª de la zona comunicaron la denuncia de un caso de robo agravado, cometido la noche del jueves, a las 21:15 aproximadamente, en una residencia del barrio San Isidro, Etapa 6, de la ciudad de Encarnación.

Tres sujetos con armas cortas, encapuchados y con vestimenta oscura ingresaron a una vivienda, donde redujeron a una mujer de 33 años y a su hijo de 8 años.

La víctima fue identificada como Patricia Lorena Fernández Insaurralde (33). Su pareja sentimental no se encontraba en la residencia en el momento del atraco.

Los intervinientes convocaron a agentes del Departamento de Investigaciones y Criminalística al sitio e informaron del caso al Ministerio Público. Los asaltantes se llevaron dinero en efectivo, cuyo monto está por precisar, que sería de G. 45 millones, además de joyas.

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Víctima en estado de gravidez

La mujer relató que se encuentra embarazada de siete meses. Los asaltantes ingresaron por la puerta trasera de la vivienda y la intimidaron a punta de arma de fuego..

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Llevaron bajo amenazas a la mujer y al niño para obligarlos a ingresar a la habitación principal. Pedían en todo momento el dinero.

Su pareja es un comerciante que dejó su dinero en la vivienda y posteriormente fue a un encuentro deportivo. Entre el dinero tenía guaraníes y pesos.

Presumen que los atracadores manejaban la información de que tenían esa suma de dinero consigo. La vivienda cuenta con cámaras de circuito cerrado, cuyo DVR fue entregado a los efectivos del Departamento de Investigaciones.