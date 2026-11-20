Tras el accidente fatal ocurrido el último fin de semana en la ciudad de San Ignacio, Misiones, las autoridades municipales y representantes de instituciones de seguridad y emergencia mantuvieron una reunión interinstitucional para coordinar acciones preventivas y evitar nuevos siniestros viales.

Entre las medidas anunciadas se encuentran la intensificación de los controles durante la madrugada, la realización de alcotest y el pedido para que los semáforos funcionen las 24 horas.

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El intendente Eduardo Dejesús (Alianza) encabezó el encuentro, del que participaron representantes de la Policía Nacional, Patrulla Caminera, Policía Municipal de Tránsito y Bomberos Voluntarios, concejales municipales y representantes del sector educativo, entre otros.

El jefe comunal explicó que se acordó reforzar los controles preventivos, especialmente durante los fines de semana y en el horario comprendido entre las 00:00 y las 06:00. Los procedimientos estarán a cargo de la Policía Municipal de Tránsito, en coordinación con la Policía Nacional y la Patrulla Caminera.

“Vamos a iniciar los controles con la Policía Municipal de Tránsito. Vamos a cambiar ese rostro de que generalmente se quedan parados al costado de la ruta, así que vamos a tener una reunión con la Policía Municipal de Tránsito, donde le vamos a encomendar tareas para hacer los controles y luego, los fines de semana, vamos a tener controles preventivos también de cero a seis de la mañana”, señaló Dejesús.

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El intendente indicó que los controles se realizarán principalmente durante la madrugada, a fin de evitar inconvenientes al comercio y reforzar la prevención en los horarios en que se registra una mayor cantidad de accidentes.

“Se va a intensificar en horas de la madrugada justamente para que el comercio no resienta esto. Entonces, se van a hacer los controles respectivos, se va a llamar a la Patrulla Caminera para que haga el alcotest”, expresó.

También mencionó que se buscará priorizar el diálogo y la concienciación de los conductores, sin dejar de lado los procedimientos preventivos. Según indicó, los registros de accidentes muestran que una parte importante de los siniestros ocurre entre las 00:00 y las 06:00.

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Agregó que los controles preventivos de la Policía Municipal de Tránsito se realizarán durante todo el día, mientras que a partir de la medianoche se sumará la Policía Nacional, con apoyo de los agentes de la Patrulla Caminera.

253 accidentes atendidos

El bombero voluntario Adrián Giménez, quien participó del encuentro, informó que hasta noviembre los bomberos de San Ignacio atendieron 253 accidentes de tránsito registrados desde el 1 de enero de este año.

La cifra corresponde a los siniestros en los que el cuartel recibió pedidos de auxilio por choques, vuelcos de vehículos y otros percances viales.

Giménez calificó de preocupante la cantidad de accidentes y señaló que el trabajo coordinado entre las instituciones busca reducir los siniestros y prevenir nuevas tragedias en la comunidad.