El exintegrante del directorio de Ueno Bank, Julio Rey Fernández, prestó declaración ante el Ministerio Público en el marco de la Causa N.º 89/2026, caratulada “Federico Miguel Vázquez Velázquez y otros s/ Lesión de confianza y otros”.

Durante su testimonio, el exdirectivo aportó datos sobre el entramado societario del denominado Grupo Vázquez y su presunta vinculación tanto con el negocio de las máquinas de votación como con la explotación de la quiniela.

Según consta en el acta fiscal, Rey Fernández señaló de manera explícita que existe participación del holding empresarial en el proceso de provisión de los equipos electorales. “Asimismo quiero manifestar que las máquinas de votación, yo sé que hay una participación del Grupo Vázquez, no sé en qué medida pero se puede verificar que la empresa COMITIA realiza pagos a ITTI por la adjudicación de esas máquinas”, declaró el exdirectivo ante los investigadores.

En el mismo tramo de su declaración, amplió sus señalamientos hacia otro rubro comercial, mencionando el caso de la quiniela y una firma específica que operaría en dicho sector. “En el caso de la quiniela, también es a través de una empresa denominada DATA FORCE, que también estaría vinculada al Grupo Vázquez, hay una persona que se llama Diana Jara que se encargaba de las licitaciones de las cuales participaba el Grupo Vázquez y que podría dar más información al respecto”, sostuvo el compareciente en el acta.

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El exdirectivo explicó también los movimientos internos dentro de las direcciones del grupo empresarial y el ecosistema financiero (integrado por Ueno Bank, Itti, entre otras firmas), tras los requerimientos de separación formal de directivos solicitados por el accionista OTP Bank.

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Antecedentes de la adjudicación

La declaración de Rey Fernández cobra relevancia en medio de los cuestionamientos que rodean al proceso de contratación de las máquinas de votación para la Justicia Electoral. De acuerdo con un informe técnico sobre el proceso, la firma Comitia, única oferente presentada en la convocatoria, incumplió un total de 26 pruebas de funcionalidad y garantía de datos.

Pese a estos antecedentes y a haber quedado previamente “descalificada” en el llamado destinado a la compra definitiva de los equipos, la compañía, vinculada al grupo Ueno y al entorno empresarial de los Vázquez, exsocios comerciales del presidente Santiago Peña, logró posicionarse posteriormente como la única oferente habilitada para el arriendo temporal de los aparatos electorales y finalmente quedarse con la licitación en diciembre de 2025.

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Con la declaración incorporada a la carpeta fiscal, los investigadores cuentan ahora con el señalamiento directo sobre el presunto flujo de pagos entre Comitia e Itti derivado de dicha adjudicación, así como con los datos aportados sobre la firma Data Force en relación con las licitaciones de la quiniela.

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