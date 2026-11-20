Una comitiva fiscal y policial allanó este viernes dos inmuebles del exdiputado colorado Miguel Cuevas en la ciudad de Sapucai, Paraguarí, con el objetivo de detenerlo. El exlegislador no fue ubicado en ninguno de los lugares.

La medida busca hacer efectiva la orden de captura dictada por la jueza de Ejecución Especializada N.º 2, María Lidia Wyder, para que Cuevas cumpla la condena de cinco años de cárcel por enriquecimiento ilícito.

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Dos inmuebles, un mismo resultado

Según el informe de la Comisaría 13.ª de Sapucai, el procedimiento comenzó a las 17:20. Los agentes ingresaron a un establecimiento en la compañía Yarigua’a y a una vivienda en el barrio San Blas. Ambos inmuebles figuran a nombre de Miguel Jorge Cuevas Ruiz Díaz.

El mandamiento de allanamiento lleva la firma de la magistrada Wyder. Su objetivo era la búsqueda y detención del exdiputado.

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Quiénes participaron

La comitiva fiscal estuvo encabezada por la agente fiscal de Delitos Económicos y Crimen Organizado, Dominica Zayas.

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Los acompañaron personal del Departamento de Investigación de Delitos, y efectivos de la Agrupación de Acciones Tácticas de Paraguarí. También intervino personal de la Comisaría 13.ª de Sapucai.

Cuevas permanece prófugo

Con la orden de captura vigente, Cuevas permanece prófugo de la Justicia. La condena por enriquecimiento ilícito sigue sin cumplirse.