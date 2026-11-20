Tras los allanamientos, la maquinaria industrial incautada en la sede de GSR Security, firma legalmente constituida como Dobrestec SA, fue retirada del establecimiento y trasladada a la Dirección General de Material Bélico (Digemabel), junto con armas de fuego y piezas de armamento.

Para sacar la inyectora de polímero del lugar donde estaba instalada, los intervinientes tuvieron que romper parte de la pared. Posteriormente, con apoyo de un camión grúa, extrajeron el equipo de gran porte y lo trasladaron hasta las dependencias de Digemabel.

El procedimiento se realizó en el marco de las diligencias que lleva adelante el Ministerio Público en la sede de la empresa, donde fueron encontrados equipos industriales que, según especialistas, podrían utilizarse para fabricar componentes de armas de fuego.

Además de la maquinaria, los intervinientes retiraron 314 armas de fuego, así como piezas y otros elementos relacionados con armamento. Todo lo incautado fue llevado a Digemabel para su resguardo y los procedimientos técnicos correspondientes.

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Retiraron la inyectora industrial con apoyo de un camión grúa

Entre los equipos incautados se encuentra una máquina inyectora de polímero de la marca Yizumi, modelo UN200A6, que estaba nueva, embalada y sin instalación eléctrica operativa, según los informes preliminares divulgados durante el allanamiento.

El equipo es de uso industrial y puede trabajar con moldes específicos para producir componentes de plástico. Especialistas de Digemabel señalaron que, con los moldes adecuados, podría ser utilizado para fabricar piezas estructurales de armas de fuego, principalmente pistolas. No obstante, hasta el momento no existen indicios de que haya sido utilizado para producir armamento.

El traslado de la maquinaria se concretó ayer, en horas de la tarde, cuando también fueron llevadas las armas y las piezas incautadas durante el procedimiento.

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Armas y piezas quedaron bajo resguardo de Digemabel

El traslado también incluyó las 314 armas de fuego incautadas durante los procedimientos, además de piezas de armas y otros elementos encontrados en el establecimiento. Los materiales quedaron a cargo de la Dirección General de Material Bélico, que deberá realizar las verificaciones y análisis técnicos correspondientes.

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Los allanamientos en GSR Security se desarrollaron en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Ueno, por el faltante de G. 3.090 millones de fondos de Red Digital, y derivaron en nuevas diligencias vinculadas con posibles transgresiones a la legislación sobre armas.