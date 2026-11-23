Un joven de 20 años fue aprehendido este domingo en Mariano Roque Alonso, tras ser sindicado como uno de los supuestos autores del robo de las pertenencias de un albañil de 33 años. La víctima denunció que fue interceptada por un grupo de jóvenes cuando regresaba a su domicilio durante la madrugada. Ambos son vecinos del Complejo Habitacional San Blas.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Subcomisaría 1ª de San Blas, quienes lograron recuperar varios objetos que habían sido denunciados como sustraídos. El sospechoso fue identificado como Baudelio Torres Espínola, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

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Denunció que lo despojaron de sus pertenencias

Según el relato de la víctima, identificada como Néstor Inocencio Sosa Cañete, regresaba a su casa a bordo de su motocarro cuando se encontró con un grupo de jóvenes que se encontraba en la vía pública consumiendo bebidas alcohólicas.

En esas circunstancias, uno de ellos supuestamente lo sujetó del cuello y, con ayuda de los demás, lo despojó de su celular, billetera y varias herramientas de trabajo. El hombre se desempeña como albañil.

El denunciante manifestó conocer a uno de los presuntos autores, por lo que los agentes se trasladaron hasta su domicilio, ubicado sobre la calle San Blas, para verificar la situación.

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Sospechoso dio otra versión del incidente

El comisario Rodolfo Sánchez, de la Subcomisaría 1ª de Mariano Roque Alonso, explicó que inicialmente el joven negó haber participado en un robo. Según su versión, la situación se habría originado cuando la víctima chocó contra ellos con su motocarro, lo que derivó en un altercado y una pelea.

Sin embargo, durante las consultas policiales, el sindicado terminó admitiendo que tenía en su poder las pertenencias del denunciante. Posteriormente, realizó la entrega voluntaria de los objetos.

El jefe policial señaló que ambos involucrados son vecinos y que incluso se conocían desde antes del incidente. «Cuántas veces nosotros estuvimos farreando juntos y nunca ocurrió esto», habrían manifestado durante el procedimiento.

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Recuperaron herramientas y objetos personales

Entre los elementos recuperados figuran una billetera negra que contenía documentos personales de la víctima, un cargador de celular, un casco, dos termos, un vaso metálico y varios objetos de trabajo.

También fueron incautados un gato hidráulico, un hierro levanta gato, diez varillas de metal, llaves de diferentes medidas, una espátula de albañil, un pincel, un balde y una bolsa con medicamentos, entre otros artículos.

El procedimiento se realizó alrededor de las 13:00 de este domingo. La fiscala de la Unidad Penal Nº 3, Teresita Paredes, dispuso la incautación de las evidencias y que el joven permanezca aprehendido en la sede policial.