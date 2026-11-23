Dos adolescentes, de 15 y 17 años, fueron aprehendidos el domingo en Mariano Roque Alonso cuando circulaban en una motocicleta con 10 paquetitos de marihuana. La sustancia fue incautada durante un control preventivo realizado por agentes de la Subcomisaría 1ª de San Blas.

El procedimiento se realizó alrededor de las 15:30 sobre las calles Jejuí y una calle sin nombre, en el barrio San Blas. Los intervinientes incautaron 84,07 gramos de la droga, un teléfono celular y la motocicleta en la que se desplazaban.

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Llevaban marihuana en una mochila

El comisario Rodolfo Sánchez, de la Subcomisaría 1ª de Mariano Roque Alonso, explicó que los agentes realizaban una patrulla preventiva cuando divisaron a una pareja de adolescentes que circulaba en una motocicleta.

Al verificar sus pertenencias, encontraron entre ambos una mochila de color lila que contenía una bolsa de polietileno con 10 paquetitos de una sustancia herbácea. Los adolescentes no habrían podido explicar de dónde provenía la droga ni quién se las había entregado.

Personal del Departamento Especializado en la Lucha contra el Narcotráfico realizó el análisis primario de campo, el pesaje y el lacrado de la sustancia. La prueba de narcotest dio resultado positivo a marihuana, con un peso total de 84,07 gramos.

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Incautaron celular y motocicleta

Además de la droga, los policías incautaron un teléfono celular iPhone 11, de color negro, y una motocicleta Leopard GSX 150, también negra, con matrícula 509 AAYU.

Sánchez señaló que el aparato telefónico, que estaba en poder del adolescente de 17 años, será remitido a la Fiscalía como evidencia. No se descarta que su análisis permita identificar eventuales comunicaciones con personas vinculadas a la provisión o distribución de la sustancia.

El jefe policial indicó que los adolescentes no tenían dinero en efectivo al momento del procedimiento y que solamente llevaban sus documentos personales, además de la mochila con la marihuana.

Madres acudieron a la comisaría

Tras el procedimiento, las madres de ambos adolescentes fueron convocadas y se presentaron en la dependencia policial, acompañadas por una abogada. La madre de la adolescente de 15 años permaneció con ella en la comisaría.

El caso fue comunicado a la fiscala de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, Andrea Ríos, quien dispuso que ambos permanezcan aprehendidos en la dependencia policial hasta su audiencia ante esa unidad fiscal.

Asimismo, intervino la fiscala de la Unidad Penal Nº 3, Gladys Teresita Paredes, por el supuesto hecho de exposición al peligro en el tránsito terrestre. Esta dispuso que el conductor y el propietario de la motocicleta presten declaración. También fue comunicado el defensor de la Niñez y la Adolescencia del tercer turno de Luque y Mariano Roque Alonso, José Roa.