Víctor Daniel Meza Servián (24) se presentó en la Comisaría Segunda de Encarnación la madrugada de este lunes, tras la viralización de un video en el que se lo observa violentando a una persona, aparentemente en estado de vulnerabilidad.

Los intervinientes comunicaron el hecho a la fiscal de turno, Zulma Britos, quien dispuso la detención del joven para que quede a disposición de la Fiscalía.

Según los datos preliminares, los intervinientes tendrían identificada a la víctima, a quien buscarían para que se formalice la denuncia por la agresión.

El video fue difundido por redes sociales y generó mucha indignación, por lo que las autoridades abrieron una investigación por agresión.

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Investigan si víctima es una persona con discapacidad

Según detallaron los intervinientes, el presunto agresor indicó que la víctima sería una persona con discapacidad, pero esta versión no la pudieron confirmar, debido a que todavía no hallaron a este joven.

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El detenido habría referido que el video es de hace aproximadamente dos meses y ocurrió en un negocio de la Feria Municipal La Placita, donde trabajaba.

En las imágenes se observa cómo Meza le cuestiona a la víctima por su presunta orientación sexual, mientras le da golpes en el rostro. Le reclama: “Vos sos hombre o mujer”, mientras lo agrede.