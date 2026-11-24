El detenido por el crimen ocurrido en Coronel Oviedo el mes pasado fue identificado como Iván Andrés Ortiz Bruno, de 20 años, señalado como el presunto autor material del crimen gracias a las imágenes grabadas por cámaras de seguridad y a los testimonios brindados ante el Ministerio Público por algunas vecinas.

En tanto que la víctima fue identificada como Manuel Paniagua (29), quien presentaba heridas en el arma blanca en el tórax y la cabeza, lesiones que le causaron la muerte en cuestión de minutos.

El ataque mortal ocurrió en una vía pública de Coronel Oviedo

Según los investigadores, alrededor de las 23:00 del viernes 9 de octubre pasado, Iván Andrés y otro vecino que luego fue identificado como Fernando Sánchez, apodado Mbusú aparentemente interceptaron a la víctima en plena calle.

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Supuestamente Iván Andrés descendió del biciclo con el arma en mano y atacó a la víctima, quien falleció en el lugar a raíz de las heridas recibidas. Gracias a las cámaras de seguridad y el testimonio de algunas vecinas, Mbusú fue rápidamente identificado y detenido.

El móvil y testimonio clave

Días después del hecho, otra vecina identificó a Iván Andrés y declaró ante la Fiscalía que había conversado con el sospechoso, quien le habría manifestado que atacó a Manuel Paniagua porque le había robado una manguera.

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Sin embargo, Iván Andrés supuestamente le aseguró a la testigo que su intención no era matarlo, sino darle un susto para que no volviera a robar en el asentamiento.

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Los vecinos que colaboraron con los investigadores también señalaron que tanto la víctima como el victimario eran adictos a las drogas, por lo que tenían un carácter explosivo e impredecible y se volvían violentos por cualquier motivo, según explicaron.

Finalmente, este fin de semana, Iván Andrés fue ubicado y capturado por agentes de Investigaciones en el interior del asentamiento 8 de Diciembre, situado dentro del mismo barrio San Isidro de la ciudad de Coronel Oviedo