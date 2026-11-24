El brasileño capturado por homicidio fue identificado como João de Lima Eleuterio, de 70 años, quien cayó ayer de mañana en la zona de Villa Parque Itaipú, en la ciudad de Saltos del Guairá, capital del departamento de Canindeyú.

El procedimiento fue efectuado por policías del Comando Bipartito de Saltos del Guairá, que depende del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional (Decapi), cuya base central funciona en Ciudad del Este, la capital del departamento de Alto Paraná.

De hecho, tras su detención en Saltos del Guairá, João de Lima Eleuterio fue trasladado a Ciudad del Este, donde se gestionó la expulsión del extranjero, que fue concretada anoche en el Puente de la Amistad.

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El brasileño fue entregado a la Policía Federal (PF) de su país, que a su vez tenía que hacerse cargo de su traslado a prisión.

Exintendente brasileño tiene cinco condenas

João de Lima Eleuterio tiene cuatro condenas por homicidio y una por lesión corporal en contexto de violencia doméstica, según el mandato de prisión que recibió la Policía de nuestro país.

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El documento señala también que el brasileño tiene una condena total de 66 años y 8 meses de reclusión.

Según los datos obtenidos, en 1998 mandó a matar a sus rivales políticos directos para ganar las elecciones que lo coronaron como prefeito (intendente) del municipio de Marquinho, estado de Paraná, a 320 kilómetros de Ciudad del Este.

El propio brasileño dijo que estaba viviendo en Paraguay desde hace 15 años. Incluso, formó una nueva familia en Saltos del Guairá. Nunca pudo conseguir cédula paraguaya por su problema judicial en Brasil.