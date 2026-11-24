El brutal homicidio fue perpetrado en la comunidad indígena Takuarita, en el municipio de Sargento José Félix López, también conocido como Puentesiño, departamento de Concepción.

El lugar exacto queda a 15 kilómetros de la ruta que conecta la ciudad de Concepción con el distrito de Puentesiño, 25 kilómetros antes de llegar al centro de este último municipio.

La víctima fatal fue identificada como Zunilda Arce Recalde, de 36 años, quien deja huérfanos a tres hijos menores de edad.

Tres de los supuestos autores del salvaje asesinato son Mateo Luis Benítez Garcete, de 38 años; Gabino Arce Benítez, de 18 años, y Mateo Portillo Palacios, de 29 años.

Policías de la oficina de Puentesiño del Departamento de Investigaciones capturaron a los indígenas en su comunidad ayer lunes 23 de noviembre y hoy (martes 24) ya fueron imputados por homicidio doloso agravado por el fiscal Joel Milciades Cazal Cristaldo, de la ciudad de Concepción.

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El oficial inspector Rodrigo Alegre, quien dirige el caso, explicó que Zunilda Arce Recalde fue capturada por los propios miembros de su comunidad el sábado de tarde ya que la acusaban de que supuestamente con sus rituales de payé recientemente dejó en cama a otra mujer indígena, quien enfermó repentinamente, aunque también le atribuían la muerte de al menos 10 nativos más en los últimos meses.

Videos de la tortura

Los captores de la mujer grabaron paso a paso el “proceso” contra la “payesera”, desde que la interrogaban maniatada, cuando le ordenaban que liberara del supuesto conjuro a la mujer afectada y luego las salvajes sesiones de tortura a la que la sometieron.

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En los videos del caso se ve incluso cuando le colocaban bolsas de hule en la cabeza a la mujer hasta casi hacerle perder la conciencia, como método de presión para que revirtiera el supuesto hechizo.

Como la supuesta víctima del payé no se recuperó, los indígenas de la comunidad Takuarita llevaron a la supuesta payesera a un monte, donde la decapitaron y la enterraron por partes, ya que su creencia supone que si el cuerpo de esta permanece completo los efectos de su brujería no se terminan.

El terrible caso fue descubierto el domingo último, cuando empezaron a circular los videos del “acto de justicia” que creen haber hecho los indígenas.

De hecho, el cacique de la comunidad, quien no estaba al tanto de lo que pasaba, fue el que avisó a la Policía.

La recuperación de los restos de la mujer asesinada también fue todo un dilema, porque justo entre el domingo y ayer cayó una fuerte tormenta en la zona, lo que dejó inundadas las fosas clandestinas.

Además, los propios indígenas se negaron hasta último momento a revelar dónde enterraron la cabeza de la víctima, porque insistían en que el mal podría volver a la comunidad.