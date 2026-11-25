El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) exigió la implementación de medidas concretas para erradicar toda forma de violencia, tortura y malos tratos contra las mujeres privadas de libertad, en coincidencia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.

A través de un comunicado, el organismo instó a garantizar condiciones dignas y seguras en los lugares de encierro, con enfoque de género. Asimismo, recordó que la privación de libertad no implica la pérdida de los derechos de las mujeres y adolescentes.

“La privación de libertad no justifica ninguna forma de violencia, tortura o malos tratos”, enfatizó el MNP.

El organismo señaló que muchas de las mujeres privadas de libertad son el principal sostén de hogares monoparentales y no cuentan con antecedentes penales. Sin embargo, advirtió que el 60% se encuentra en prisión preventiva y cerca del 50% de los casos está relacionado con el microtráfico, que, según el MNP, es una situación marcada por la desigualdad y la vulnerabilidad social.

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MNP advierte sobre violencia institucional

El MNP alertó que en los lugares de encierro persisten situaciones de violencia institucional, además de dificultades para acceder a servicios de salud y educación.

Asimismo, cuestionó la falta de programas de prevención y atención en materia de salud mental, sexual y reproductiva, así como las escasas oportunidades de formación y reinserción social para las mujeres privadas de libertad.

El organismo también puso énfasis en las condiciones del régimen de máxima seguridad del Módulo 8, en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple), donde las mujeres permanecen durante 22 horas en situación de encierro.

“Asimismo, el régimen de máxima seguridad del Módulo 8 (Comple), que contempla 22 horas de encierro, atenta contra la dignidad humana”, sostuvo.

Mecanismos de denuncia seguros y reparación a víctimas

Ante este escenario, el MNP instó al Estado a garantizar los derechos de las mujeres privadas de libertad, prevenir la violencia, los malos tratos y la discriminación, además de establecer mecanismos de denuncia confidenciales y seguros, sin riesgo de represalias.

También reclamó investigaciones imparciales, medidas de reparación para las víctimas y el fortalecimiento de las casas de acogida, con enfoque de género y financiamiento sostenido.

El organismo destacó, además, la importancia de contar con una ciudadanía informada, organizaciones de familiares comprometidas con la defensa de los derechos y aportes de la academia para comprender y transformar esta realidad.

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Así también, el MNP instó a las instituciones del Estado responsables de garantizar estos derechos a “cumplir las recomendaciones formuladas y adoptar medidas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres”.