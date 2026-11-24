La Articulación de Organizaciones de la Sociedad Civil 25N organiza una concentración en la Pérgola de la Playa San José para este miércoles 25 de noviembre, a partir de las 18:00. El evento se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Invitan a todas las mujeres y personas interesadas en el tema a debatir la problemática en el espacio público. Instan a llevar carteles con las exigencias de cada sector.

La vocera de la Asociación Kuña Roga, Mónica Zub Centeno, explicó que las OSC cumplen un rol fundamental para abordar las violencias de género, pero es el Estado quien debe garantizar una vida libre de violencia. Indicó que, a través de proyectos que impulsan con la organización, presentaron investigaciones que muestran una gran falencia de las instituciones de protección en el interior del país.

“Al Estado no le importamos, si ante las cifras alarmantes y constantes de violencia y feminicidios, piensan en recortar recursos al limitado presupuesto del Ministerio de la Mujer, por ejemplo”, criticó.

Lea más: Encuentro Regional de Mujeres del Sur: presentan investigaciones sobre la violencia de género en la región

Itapúa, entre los departamentos con más denuncias

El departamento de Itapúa es el cuarto territorio más poblado del país y, a la vez, el quinto con mayor cantidad de denuncias por violencia familiar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los datos del Ministerio Público hasta octubre de este año en el séptimo departamento exponen la preocupación. Se registraron 1.716 casos de violencia intrafamiliar, 2 casos de trata de personas, 4 de proxenetismo, 38 de estupro, 51 de violación y coacción sexual y 7 de acoso sexual. Cada uno de estos números confirma que no estamos frente a hechos aislados, sino ante una deuda institucional sostenida.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, los resultados del Censo 2022 indican que el departamento de Itapúa cuenta con 449.642 habitantes, de los cuales el 49,28 % son mujeres.

La violencia hacia las mujeres constituye una problemática sistemática y global de derechos humanos que impacta transversalmente en diversas realidades sociales y distintas etapas de la vida.

Lea más: Violencia sin tregua

Conmemoración del 25N se origina con “Las Mariposas”

En esta jornada se recuerda el trágico crimen contra las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa, apodadas «Las Mariposas»), referentes políticas opositoras al régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. El 25 de noviembre de 1960, las tres mujeres fueron ultimadas por disposición del gobierno opresor.

Fue en 1981 cuando las corrientes feministas de Latinoamérica comenzaron a conmemorar dicha jornada, hasta que, en 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le otorgó el reconocimiento oficial a escala global.

La Ley Nº 5777/2016, De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia, es la normativa de Paraguay que establece políticas, medidas de protección, sanciones y mecanismos de reparación para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos público y privado. Fue promulgada el 27 de diciembre de 2016, publicada el 29 de diciembre de 2016 y reglamentada por el Decreto Nº 6973/2017.