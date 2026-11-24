En la noche del 8 de octubre pasado, la estudiante de Derecho Deisy Paola Giménez Segovia fue asesinada a tiros por su expareja en Lambaré, cuando se dirigía a su trabajo, en un local de Biggie. La joven de 22 años se convirtió así en la 21ª víctima de feminicidio del año y la 12ª del departamento Central.

El trágico caso de Deisy Paola refleja una alarmante realidad de violencia en escala que se repite sin tregua. En setiembre, la joven denunció violencia doméstica y 21 días después, fue asesinada.

A catorce días del asesinato de Deisy Paola, el 22 del mismo mes, María Agustina Gill Correa, de 63 años fue asesinada por múltiples heridas de arma blanca, en una vivienda de la compañía Jhugua Ñaro, Itá. El supuesto autor del feminicidio es su pareja, de 60 años, quien fue detenido en el lugar del crimen.

Lea más: Investigan presunto caso de feminicidio en Itá

Según los resultados finales del Censo Nacional de Población y Viviendas (2022) del Instituto Nacional de Estadística (INE), con 1.883.927 y 763.702 habitantes, los departamentos Central y Alto Paraná se destacan como los más poblados, concentrando el 43% de la población (6.109.903).

En los últimos años, Central también se destacado como el departamento donde más se asesinan a mujeres, sino también como el que más registra hechos de violencia doméstica y violencia familiar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una década liderando las estadísticas de denuncias de violencia doméstica

Desde 2016 al corriente, no importa el año que decidas consultar las estadísticas sobre denuncias de violencia doméstica recibidas en los juzgados de Paz de todo el país, el departamento Central registra la mayor cantidad de denuncias, según registros del Poder Judicial.

Los hechos denunciados son aquellos establecidos en la Ley Nº 1600 y la Ley Nº 5777 y la fuente de datos fue el Sistema de Gestión Jurisdiccional (Judisoft) y como método de recolección de los mismos se utilizó el Formulario de Registro de Violencia de la Acordada Nº 1247/18.

Los datos proporcionados por el Poder Judicial dan cuenta que en lo que va del año ya tienen registrados 8.012 denuncias de violencia doméstica de las cuales, 1.060 corresponden a Luque.

Las medidas de protección en casos de violencia doméstica, insuficientes

Al juez de Paz le corresponde disponer las medidas de protección tales como exclusión del hogar, prohibición de acercarse a la víctima, a la casa e incluso contactar con la misma por cualquier medio de comunicación.

Lea más: Feminicidio: denunció a su agresor, el juzgado ordenó alejamiento, pero igual la mató

Sin embargo, en la práctica, la dificultad de hacer cumplir estas medidas de protección es una constante y lamentablemente hay casos que terminan de manera trágica, como pasó con Deisy Paola. El 18 de setiembre pasado, cuando la joven realizó su denuncia, la jueza de Paz de turno dispuso las siguientes medidas de protección:

La prohibición de acercamiento de Aldo Alexis Duarte a Deisy Paola Giménez Segovia, ni a lugares que pudieran significar peligro para la víctima, a una distancia de 500 metros a la redonda. Disponer el retiro de los efectos personales de la víctima y/o elementos de trabajo si los tuviere del domicilio del denunciado sito en la casa de la calle sin nombre- a una cuadra de cancha 30 de julio del Barrio Bella Flor de la ciudad de J.A Saldívar, procedimiento que deberá realizarse en presencia de la autoridad Policial correspondiente a fin de evitar incidentes y garantizar el cumplimiento. La prohibición al denunciado Aldo Alexis Duarte Moreira, de hostigar, intimidar, proferir palabras humillantes, agredir, amenazar o poner en peligro la vida de la víctima, realice actos de persecución, intimidación o acoso a Deisy Paola Giménez Segovia, y de no molestarla ni maltratar a la denunciante y víctima, bajo ningún sentido, ni por ningún medio, ni vía redes sociales, telefónicas u otros medios, conforme a lo establecido en la Ley 1600/00 en concordancia con la Ley 5.777/16.

El oficio judicial del caso Deisy Paola Giménez que nunca llegó a la Fiscalía

Posteriormente, la universitaria denunció hostigamiento por parte de Aldo Alexis Duarte Moreira, motivo por el cual otro juzgado de Paz dispuso notificar a la Fiscalía, para la apertura de una investigación penal por violencia familiar y amenaza, donde probablemente se hubiera dictado la prisión preventiva del denunciado.

Lea más: Deisy alertó que su agresor seguía hostigándola, pero juzgado no tramitó aviso a la Fiscalía

El oficio, fechado del 7 de octubre, nunca fue remitido a la Fiscalía por el juzgado. En la noche del día siguiente, Deisy Paola fue asesinada en una vía publica de Lambaré.

Radiografía de la violencia familiar

En lo que respecta a violencia familiar, que son aquellas causas que se tramitan ante la Fiscalía y los juzgados penales de Garantías, los números también se disparan en las ciudades de Central, de acuerdo con los datos manejados por la Fiscalía.

Solamente en lo que va del año, la Fiscalía registró el ingreso de un total de 30.873 denuncias por violencia familiar, de las cuales 13.768 corresponden al departamento Central.

Lea más: Feminicidios en Paraguay: 28 vidas arrebatadas en lo que va del 2026

Mientras las autoridades buscan una explicación para el alarmante fenómeno de la violencia que se expande sin tregua en las distintas ciudades de esta zona del país, desde el Poder Judicial se articulan las medidas para poder atender esta situación.

Precisamente para atender la elevada demanda de casos de violencia doméstica en el departamento Central, el 21 de julio del 2020 la Corte Suprema de Justicia habilitó la Oficina de Atención Permanente a Víctimas de Violencia Doméstica e Intrafamiliar de Central, ubicada en el Palacio de Justicia de San Lorenzo.

Lea más: Habilitan Atención Permanente

La Acordada de su creación, la N° 1415 del 15 de julio de 2020 estableció las siguientes disposiciones:

Art. 3°. –Disponer que las denuncias sobre Víctimas de Violencia Doméstica e Intrafamiliar ingresadas en días y horas inhábiles en la Circunscripción Judicial del Departamento Central sean canalizadas a través de la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia de la Circunscripción, cuyo horario de atención será el comprendido entre las 13:01 a 06:59 horas, todos los días días hábiles, y las 24 horas los días sábados, domingos y feriados.-

Art. 4°. –Disponer que una vez recibida la denuncia, el/a actuario/a de la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia Doméstica e Intrafamiliar, deberá ponerse en contacto en forma inmediata con el Magistrado y el Secretario del Juzgado de Paz de Turno, a los efectos pertinentes.

Art. 5°. – Ordenar que el Juzgado de Paz que se halle de turno en cumplimiento de lo dispuesto por la presente acordada, remita, al Juzgado de igual carácter del domicilio de la víctima, la denuncia de violencia doméstica intrafamiliar recibida en día u hora inhábil. Dicha remisión deberá ser realizada en el plazo de veinte y cuatro horas computado desde la recepción dela denuncia.

Programa de prevención y acercamiento a la justicia, suspendido

La magistrada María Teresa González de Daniel, integrante del Tribunal de Apelación de Central y presidenta del Consejo de Administración de dicha circunscripción judicial, recordó que anteriormente se trabajó por algunos años en la detección temprana de casos, mediante el programa “La Justicia llega a tu barrio”.

“Desde el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Central, lideré durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019 el programa “La Justicia Llega a Tu Barrio”, una iniciativa que nació como voluntariado, sin contar con un presupuesto específico, ante los elevados índices de violencia doméstica registrados en aquel momento", destaca González de Daniel.

Lea más: Caso Deisy Giménez: “La Justicia debe llegar antes de que la violencia sea una tragedia”

En el marco del mencionado programa, los días sábado por la mañana, un equipo conformado por magistrados, jueces de paz, psicólogos, mediadores y facilitadores judiciales se trasladaba hasta los barrios más carenciados de las 19 ciudades del Departamento Central, para realizar tareas de orientación, asistencia y respuestas a personas que muchas veces encontraban barreras para acceder a la Justicia.

“Fue una experiencia de compromiso institucional y servicio a la comunidad que debió suspenderse en 2020 a raíz de la pandemia. Su trayectoria demuestra que es posible acercar la Justicia a la ciudadanía, pero también que estas iniciativas necesitan respaldo presupuestario y continuidad para lograr un impacto sostenible”, explicó.