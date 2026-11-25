Dos hombres fueron detenidos este martes en el estacionamiento de un supermercado de Lambaré, cuando se encontraban a bordo de un automóvil que habría sido utilizado para cometer un hurto agravado bajo la modalidad conocida como “tortoleada”. Uno de los sospechosos contaba con orden de detención, mientras que ambos registran antecedentes por hechos similares, según el informe policial.

El procedimiento se realizó alrededor de las 15:50, en el estacionamiento del supermercado Areté, ubicado sobre la avenida Cacique Lambaré y la calle Carlos Gómez. Agentes de la Comisaría 4ª de Lambaré acudieron al sitio tras recibir una alerta de personal de la Comisaría 7ª de Asunción sobre la presencia del vehículo, que estaba relacionado con un hecho investigado por el Ministerio Público.

Los uniformados localizaron un Toyota Ractis, año 2011, de color violeta metalizado, con chapa AAYI 647. En su interior estaban dos hombres: uno ocupaba el asiento del conductor y el otro permanecía recostado en el asiento trasero.

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Uno intentó esconderse en el asiento trasero

Los policías identificaron a los ocupantes como José Inocencio Almirón Santacruz, de 30 años, y Sergio Carneiro Cardozo, de 48. Ambos fueron obligados a descender del vehículo y posteriormente trasladados hasta la sede policial.

Según explicó el comisario interviniente, el hombre que estaba en el asiento trasero intentó ocultarse al percatarse de la llegada de los agentes. Esta actitud despertó sospechas sobre una posible intención de cometer otro hecho delictivo, aunque esa hipótesis todavía debe ser investigada.

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Al verificar sus datos, los intervinientes constataron que Almirón Santacruz contaba con una orden de detención vigente, emitida el 21 de noviembre de 2026, en una causa por hurto agravado, a cargo de la fiscala Mercedes Vera Monges, de la Unidad Penal N.º 9 de Asunción.

Por su parte, Carneiro Cardozo también registra antecedentes en una causa por hurto agravado y tiene prohibición de salir del país.

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Hallaron prendas de vestir y una radio portátil

Durante la inspección del automóvil, los agentes encontraron varios objetos que fueron incautados como evidencias. Entre ellos figuran dos teléfonos celulares, además de una radio portátil tipo walkie-talkie.

De acuerdo con el informe policial, el aparato de comunicación sería utilizado como inhibidor de señales. También fueron incautados una remera blanca, un calzado negro y una linterna, elementos que podrían guardar relación con el hecho investigado.

El comisario señaló que las prendas de vestir encontradas en el habitáculo coincidirían con las utilizadas en el caso anterior. Sin embargo, la eventual vinculación de los detenidos con otros hechos deberá ser determinada mediante las diligencias investigativas.

Fiscalía dispuso el traslado de los detenidos y las evidencias

El procedimiento fue comunicado a la fiscala Mercedes Vera Monges, quien posteriormente se constituyó en la Comisaría 4ª de Lambaré junto con una comitiva fiscal y personal del Departamento de Investigaciones de Asunción.

La representante del Ministerio Público dispuso que los dos hombres, el automóvil y todos los objetos incautados sean trasladados al Departamento de Investigaciones, bajo responsabilidad de su unidad fiscal, para continuar con las diligencias correspondientes.