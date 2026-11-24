Dos personas fueron aprehendidas este lunes en la zona de Posta Ybyraró, Capiatá, tras la denuncia por el hurto de dinero y un teléfono celular del interior de un camión distribuidor de mercaderías. La investigación policial permitió identificar a la pareja de uno de los ayudantes del vehículo como la presunta autora del hecho y recuperar la totalidad de lo robado.

El procedimiento se realizó alrededor de las 14:00, en el kilómetro 22 de la ruta departamental D027. Los intervinientes también constataron que uno de los aprehendidos, identificado como Víctor Manuel Morel Fernández, de 29 años, tenía una orden de detención fiscal pendiente por una causa de apropiación.

Lea más: Ñemby: detienen a presunto asaltante de un autoservice

Aprovechó una parada durante el reparto

Según el relato del subcomisario Máximo Monteggia, de la Comisaría 33ª de Posta Ybyraró, el conductor del camión se encontraba realizando entregas de mercaderías cuando, después de una parada en una estación de servicio, se percató de que le faltaba dinero en efectivo y un teléfono celular.

El trabajador explicó que, antes de llegar a la estación de servicio, había recogido a dos personas que le solicitaron ayuda para trasladarse hasta un lugar donde supuestamente debían realizar una entrevista laboral. Se trataba de un hombre y una mujer, pareja del ayudante que acompañaba al camionero.

Las imágenes del circuito cerrado de la estación de servicio y de otros establecimientos de la zona permitieron avanzar en la investigación. El conductor reconoció a la mujer como la presunta responsable de llevarse el dinero y el celular.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Presidente Hayes: tras doble asalto, abandonaron parte de lo robado para huir de la Policía

La mujer entregó el dinero y el celular

A partir de los datos proporcionados por el acompañante, los agentes llegaron hasta la vivienda de Olga Adriana Mercado Garcete, de 30 años. La mujer entregó voluntariamente el dinero y el aparato celular Redmi, que fueron denunciados como hurtados.

La Policía recuperó G. 1.660.000, distribuidos en 15 billetes de G. 100.000 y ocho billetes de G. 20.000, además del teléfono celular.

Lea más: Detienen a hombre que robó caños de cobre de un acondicionador de aire en Luque

Uno tenía orden de detención

Durante el procedimiento, los agentes verificaron los datos de Víctor Manuel Morel Fernández en el sistema informático de la Policía Nacional y constataron que contaba con una orden de detención fiscal en una causa por supuesto hecho de apropiación, correspondiente a 2026.

El caso fue comunicado al fiscal de Capiatá, Benjamín Maricevich, de la Unidad Penal N.º 3, quien dispuso que Morel permanezca detenido. En tanto, ordenó la libre circulación de Mercado, debido a que tiene un hijo de 12 meses que se encuentra en período de lactancia.

La situación de Morel también fue comunicada a la fiscala Carolina Martínez, quien había emitido la orden de detención pendiente.