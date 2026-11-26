En el marco de las investigaciones por el denominado caso Ueno Bank, una comitiva del Ministerio Público, con el respaldo de agentes de la Policía Nacional, realizó un allanamiento en un depósito ubicado en el barrio San Isidro de la ciudad de Lambaré.

El operativo fue encabezado por el agente fiscal Luis Piñánez. Según los datos preliminares recabados en el lugar, el inmueble intervenido funciona como un depósito de maquinarias alquilado por la empresa GSR Security vinculada al Grupo Vázquez.

Para concretar el ingreso al establecimiento, los intervinientes tuvieron que romper el candado de seguridad del acceso principal.

Durante la inspección inicial en el interior del recinto, las autoridades constataron la presencia de diversos elementos en desuso, entre ellos muebles y computadoras viejas, además de cubiertas usadas. Asimismo, se encuentran estacionados dentro del lugar dos camiones tipo grúa y una camioneta pequeña.

Lea más: Allanan por segunda vez Vinanzas S.A. relacionada a Ueno Bank

Una vez culminadas las diligencias de rigor, el fiscal Piñánez comentó que, de momento, no se dispuso la incautación de los rodados al no haberse hallado elementos que los vinculen directamente con el hecho investigado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Uno de los vehículos está ligado a GSR y otros figuran a nombre de terceros, mientras que el carro de bomberos, que carecía de identificación, quedó inmovilizado de forma preventiva, con un plazo de 72 horas para que los representantes de la firma expliquen su presencia en el lugar”, mencionó el fiscal.

En cuanto a otros elementos, el fiscal indicó que no se hallaron documentos físicos ni cajas fuertes, pero sí se incautaron equipos de circuito cerrado cuyo contenido se desconoce y será analizado para determinar si aporta información relevante a la causa.