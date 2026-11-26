El Ministerio Público realiza este jueves un segundo allanamiento en la sede de la firma Vinanzas S.A. La comitiva fiscal-policial está encabezada por el agente fiscal Silvio Corbeta, quien cuenta con el acompañamiento del nuevo jefe del Departamento de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía Nacional, comisario Alferi Rojas.

Según explicaron fuentes cercanas a la intervención, el procedimiento responde a una orden judicial de clausura del establecimiento por un plazo de 15 días, solicitada por la Fiscalía con el fin de asegurar el resguardo y la verificación de archivos clave para la investigación financiera.

El operativo tiene como propósito principal permitir el ingreso de los técnicos e interventores del Banco Central del Paraguay (BCP) para que realicen un análisis documental exhaustivo.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, en el recinto se encuentra un importante volumen de documentaciones que guardarían relación con el extinto Ueno Bank.

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Todo el material que los especialistas de la banca matriz logren relevar y consideren de interés será remitido posteriormente mediante un informe al Ministerio Público y anexado de manera formal al proceso de resolución bancaria.

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Desde el equipo interventor señalaron que, más allá de la trazabilidad documental, el escenario ideal durante estos 15 días de trabajo técnico es hallar registros de bienes o documentos que representen activos cobrables.

De confirmarse su existencia, estos recursos podrán sumarse al patrimonio ya identificado de forma preliminar por el interventor del BCP en el marco del proceso de liquidación, cuyo monto expuesto inicialmente ronda los 600 millones de dólares.