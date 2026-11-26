Los exfuncionarios de la sucursal del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) en Fram fueron beneficiados con medidas alternativas a la prisión por el juez penal de Garantías Miguel López, según detalló el agente fiscal de la causa, Edgar Villaverde.

El agente del Ministerio Público formuló imputación contra ambos por presunta estafa, producción de documentos no auténticos y apropiación. Villaverde indicó que pidió la prisión preventiva, pero el juzgado no resolvió a favor de la Fiscalía.

Los dos investigados fueron detenidos por la Policía Nacional. Se trata del exjefe de la sucursal, Sergio Nicolás Osorio Ortellado (48), y la exoficial de créditos, Romina Mabel Villalba Duarte (36).

Ambos fueron denunciados por 10 clientes del CAH, quienes refieren que quedaron con deudas millonarias debido a que se tramitaron créditos a sus nombres sin autorización. Además, tras efectivizarse el desembolso, les pedían la devolución del dinero y, posteriormente, ese monto no ingresaba a las cuentas de la institución.

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Esquema de estafa

El Consejo Directivo del CAH realizó una intervención en la sucursal de Fram. El encargado del equipo es el ingeniero Víctor Coronel, quien inició el proceso el pasado 28 de octubre.

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Este primer caso representó un crédito no reconocido de G. 20 millones. Tras confirmar que no habían solicitado el crédito, los funcionarios solicitaban a los clientes que retornaran el dinero a la cuenta del CAH, pero este era girado a otros clientes y otras cuentas, lo que generaba que el dinero no llegara a la institución.

En consecuencia, apartaron del cargo a tres funcionarios, identificados como el jefe de la sucursal, Sergio Osorio, y los agentes crediticios Romina Villalba y Carlos Bogado.

El fiscal Villaverde indicó que en su unidad están investigando tres denuncias puntuales por un daño de G. 50 millones. Las otras denuncias están en otras unidades de la Fiscalía de Encarnación y el daño total denunciado sería de G. 200 millones.

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Casos similares se registraron en 2021, 2023 y 2024, indican los registros

En el año 2021, unas 10 personas realizaron una serie de denuncias por un esquema similar que se habría cometido con créditos de entre G. 6 y 25 millones. Esto habría sucedido en la sucursal de San Pedro del Paraná del CAH.

La investigación continúa abierta en la Unidad Penal Nº 1 de la zonal de San Pedro del Paraná, a cargo del fiscal Rolando Ortega. Indicó que realizaron peritajes caligráficos para descartar posibles falsificaciones de documentos, pero todavía no hay imputados en el marco de la investigación.

Entre los años 2023 y 2024 se realizaron otras 11 denuncias por un esquema similar de presunta estafa en la sucursal de Pirapó del CAH. Los montos de los préstamos oscilaban entre G. 6 millones y G. 28 millones.

La causa es investigada por los fiscales de las unidades 1 y 2 de la zonal de Colonias Unidas del Ministerio Público, Rodrigo Lepretti y Héctor Garay.