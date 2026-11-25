Un trabajo de inteligencia del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional conectó una serie de atracos cometidos en este mes en los distritos de Encarnación, Cambyretá y Capitán Miranda. Una banda criminal que opera en estos distritos sería la responsable, según las investigaciones.

En consecuencia, en coordinación con el Ministerio Público, se realizaron tres allanamientos en simultáneo que terminaron en la captura de cinco hombres relacionados con el esquema criminal investigado.

El fiscal de turno y titular de la causa del último atraco, cometido ayer en el barrio Pacucuá de Encarnación, de la Unidad Penal Nº 10, Francisco Martínez, encabezó los procedimientos con los fiscales coadyuvantes Néstor Alonso y Lorena Castelvi.

Estuvieron presentes en el procedimiento el director de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles, comisario general inspector Javier Orlando Flores Gamarra, y el director de la Dirección General de Prevención y Seguridad, comisario general inspector Juan Ramón Agüero Ríos. Además, las investigaciones estuvieron a cargo del jefe de la oficina departamental de Investigaciones, comisario Joel Cabrera, bajo la dirección del jefe de la Dirección de Policía en Itapúa, comisario general inspector Hilario Godoy.

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Incautan drogas, armas y un fusil de grueso calibre

Como resultado, incautaron dos motocicletas; dos armas de fuego, calibres 38 mm y 22 mm; 4,602 kg de marihuana picada; una bandolera; cadenas de metal y un billete de 100 dólares. Además, hallaron un fusil calibre 7,62 mm que sería muy similar a los modelos pertenecientes al Estado paraguayo.

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El fusil calibre 7,62 mm, llamado comúnmente .30, es un fusil muy potente utilizado anteriormente por las Fuerzas Armadas de la Nación.

El yerno de uno de los detenidos, donde hallaron el arma de grueso calibre, sería un exmilitar, según los datos de las investigaciones. Este se encuentra prófugo y no fue encontrado en su residencia.

Los intervinientes no descartan otros procedimientos en el marco de estas investigaciones, que buscan desbaratar esta presunta banda criminal dedicada a cometer atracos.

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Detenidos tienen antecedentes

En la casa allanada en el barrio San Blas Independencia de Cambyretá resultaron detenidos tres hombres. Quien sería el dueño de casa y presunto líder del esquema criminal, Daniel Rojas Delvalle (30), alias “Killo”, posee frondosos antecedentes.

Según el sistema informático de la Policía Nacional, tiene causas por abigeato, robo agravado y transgresión a la ley de armas, todas del año 2026 y con órdenes de captura pendientes.

También capturaron a Gustavo Fabián Molinas (48), quien cuenta con antecedentes por homicidio doloso y robo con resultado de muerte en 2021, además de robo agravado en 2026, causa en la que contaba con una medida alternativa a la prisión.

En la misma residencia capturaron a Lorenzo González Paiva (32). En una vivienda contigua detuvieron a Jorge Tadeo Núñez Doldán (32), en cuyo poder incautaron el fusil. Entretanto, Cristian Romero Benítez (48), con orden de captura por robo agravado del 2026, fue detenido en el allanamiento en Capitán Miranda.

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Inseguridad en la región

El esquema criminal investigado es sindicado como autor del atraco a la propietaria de una joyería, cometido el martes 24 de noviembre en el barrio Pacucuá de Encarnación.

También presumen que fueron autores de un atraco a una mujer adulta mayor el pasado 15 de noviembre en el distrito de Cambyretá, donde se llevaron G. 40 millones que tenía de la venta de una propiedad.

Una de las motocicletas incautadas sería la utilizada en un asalto domiciliario cometido en Capitán Miranda el pasado 18 de noviembre, donde robaron a la víctima G. 1.800.000. Los investigadores no descartan la participación de estos en otros hechos delictivos cometidos en la zona.