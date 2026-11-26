El fiscal de la Unidad Penal de Yaguarón, Eladio Cohene, imputó al oficial ayudante Rogelio David Yaharí Tindel (28) por exposición al peligro en el tránsito terrestre, tras dar positivo al alcotest. Por otro lado, dispuso la liberación de su acompañante, el suboficial ayudante Elvio Nicolás Cardozo Rolón (24).

Denuncia de tentativa de robo agravado

Ambos policías fueron denunciados por intento de hurto en la comisaría local por Sonia Elizabeth Cáceres Casco (35), quien dijo que se desplazaba en su automóvil en dirección Paraguarí-Yaguarón y que el auto en el que viajaban los efectivos policiales le venía cerrando el paso sobre la ruta PY01 para que se detuviera.

Sin embargo, logró esquivarlos y, al alcanzar un camión de gran porte, se adelantó al vehículo y llegó a la comisaría para denunciar la supuesta tentativa de robo agravado.

El representante del Ministerio Público explicó que ambos uniformados quedaron inicialmente demorados tras una intervención policial realizada al costado de la ruta PY01.

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La intervención se produjo luego de que vecinos alertaran sobre supuestos disparos de arma de fuego en la vía pública. En relación con el intento de robo a la mujer, agregó que no existe ningún elemento de prueba al respecto.

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Presuntas evidencias

Los efectivos se desplazaban en un automóvil Toyota Alex, modelo 2005, negro, con chapa YAT 033 Py. Del poder de los detenidos se incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros: una Glock negra, serie BWNW256, con un cargador y cinco cartuchos sin percutir (atribuida a Yaharí Tindel), y una KOR-FX9 de color negro y verde, serie TF674-23C00292, con un cargador y siete cartuchos sin percutir (atribuida a Cardozo Rolón).

En el marco de las diligencias investigativas, agentes del Departamento de Criminalística practicaron la prueba de nitrato y nitrito para determinar si los efectivos efectuaron disparos.

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Mientras se aguarda el resultado de ese peritaje, el fiscal resolvió formular imputación contra Yaharí Tindel y solicitó a la jueza penal de garantías de Paraguarí, Digna Ocampos, que se le aplique la medida de prisión preventiva.