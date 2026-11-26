Una joven de 20 años sorprendió a tres hombres que ingresaron a su vivienda tras forzar el portón del garaje y una puerta trasera, en un supuesto intento de hurto domiciliario ocurrido en la zona sur de Fernando de la Mora. Los desconocidos escaparon al percatarse de que había una persona dentro de la casa.

El hecho ocurrió el miércoles, alrededor de las 19:00, en una vivienda ubicada sobre la calle Yataity Corá casi San Blas. Tras la denuncia al sistema 911 y la revisión de imágenes de circuito cerrado, agentes de la Comisaría 2ª Central aprehendieron a uno de los presuntos involucrados.

El detenido fue identificado como Justo Javier Torres Corvalán, de 24 años, quien cuenta con antecedentes por reducción y por infracción a la Ley 1.340/88, que regula el tráfico de drogas.

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Forzaron el portón e ingresaron a la vivienda

Según el relato policial, los tres hombres llegaron frente a la casa y comenzaron a aplaudir para comprobar si había alguien. Como no obtuvieron respuesta, forzaron el portón de hierro del garaje e ingresaron al inmueble.

Posteriormente, violentaron una puerta de madera ubicada en la parte trasera, que da acceso al lavadero. Sin embargo, no contaban con que Ruth Alexandra Emery Torres, de 20 años, se encontraba dentro de la vivienda.

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La joven salió corriendo hacia la calle para pedir ayuda a los vecinos y alertó al sistema 911. Al percatarse de su presencia, los tres desconocidos abandonaron el lugar sin llevarse ningún objeto.

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Uno de los sospechosos fue aprehendido

El subcomisario Juan González, de la Comisaría 2ª de Fernando de la Mora, explicó que los intervinientes recibieron las imágenes del circuito cerrado proporcionadas por la víctima. Con esos registros, realizaron controles en las inmediaciones para localizar a los sospechosos.

Durante el procedimiento, agentes policiales identificaron a Torres Corvalán, cuyas características coincidían con las de uno de los hombres captados por las cámaras de seguridad.

El sospechoso fue trasladado inicialmente al Hospital Materno Infantil para su diagnóstico médico y posteriormente llevado hasta la sede policial para el procedimiento correspondiente.

Fiscalía dispuso su detención

En el lugar también intervinieron agentes de Criminalística y del Departamento de Investigaciones de Central, quienes realizaron los trabajos de campo.

El caso fue comunicado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 1 de Fernando de la Mora, Carlos Acuña, quien dispuso la detención del sospechoso.

De acuerdo con el subcomisario González, los investigadores continúan trabajando para identificar y localizar a los otros dos presuntos involucrados en el intento de hurto.