Un hombre de 27 años fue aprehendido este miércoles en la vía pública, en San Lorenzo, como supuesto autor de un hurto domiciliario ocurrido durante la madrugada en el barrio Kokuere. El sospechoso fue identificado mediante imágenes de circuito cerrado, que lo muestran forzando el portón principal de una vivienda para ingresar y llevarse varios objetos.

El procedimiento se realizó alrededor de las 14:00 sobre las calles Juan Augusto Saldívar y Las Galarza, en el barrio Las Mercedes, durante una patrulla preventiva de agentes de la Comisaría 69ª de Villa Laurelty, con apoyo del Grupo Águila.

El detenido fue identificado como Alfonso Antonio González Medina, de 27 años, quien no registra antecedentes penales, según el informe policial. El hombre quedó a disposición del Ministerio Público.

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Forzó el portón e ingresó a la vivienda

El hecho fue denunciado por la víctima, quien manifestó que alrededor de las 3:40 se percató de que desconocidos habían ingresado a su vivienda, ubicada en el barrio Kokuere, y sustraído varias pertenencias.

Al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, observó a un hombre que forzó el portón principal para entrar al inmueble. Según el subcomisario Nelson Rozzano, jefe de la Comisaría 69ª, el sospechoso habría permanecido cerca de una hora dentro de la propiedad, recorriendo distintos sectores.

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Entre los objetos denunciados como robados figuran un celular, una billetera con documentos personales del propietario y una cartera femenina que contenía la cédula de identidad de su esposa y varias tarjetas bancarias de entidades como Itaú, Familiar y Continental.

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Lo identificaron durante una patrulla

El subcomisario Rozzano explicó que, tras recibir la denuncia y analizar las imágenes de circuito cerrado, los agentes realizaron tareas de búsqueda para localizar al supuesto autor.

Durante una patrulla preventiva, con apoyo del Grupo Águila, divisaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las observadas en las grabaciones. Por ese motivo, procedieron a su aprehensión.

Sin embargo, el sospechoso ya no tenía en su poder los objetos denunciados como robados. Los investigadores todavía no pudieron determinar dónde fueron vendidos o entregados los artículos sustraídos.

Sospechan que buscaba dinero en la cartera

De acuerdo con las declaraciones del jefe policial, la víctima tenía otros objetos de valor en la vivienda, pero el intruso solamente se llevó el celular, la billetera y la cartera femenina.

Rozzano señaló que presumen que el sospechoso pudo haber llevado la cartera creyendo que contenía dinero en efectivo.

El jefe policial también indicó que el aprehendido sería consumidor de estupefacientes, aunque todavía no pudieron obtener información sobre el destino de las pertenencias.

El caso fue comunicado a la fiscala de turno de la Unidad Penal N.º 7 de San Lorenzo, Viviana Riveros, quien dispuso que el hombre permanezca detenido y que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público.