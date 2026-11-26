Un adolescente de 17 años y un joven de 19 fueron aprehendidos este miércoles en el asentamiento San Juan, compañía Paso de Oro de Ypané, tras ser sindicados como supuestos autores del asalto a un agricultor de 65 años. Los sospechosos habrían amenazado a la víctima con un arma blanca para robarle su motocicleta y su teléfono celular.

El procedimiento se realizó alrededor de las 17:30, luego de un rastrillaje policial por la zona. Los agentes recuperaron la motocicleta robada, el celular y un puñal de fabricación casera que estaba en poder del adolescente.

Los aprehendidos fueron identificados como Luis Alberto Fernández Franco, de 19 años, y un adolescente de 17 años. Ambos, según el informe policial, no registran antecedentes penales.

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Asaltaron a un agricultor con un arma blanca

La víctima fue identificada como Ilebranto Noguera Alonso, de 65 años, agricultor domiciliado en la compañía Potrerito de Ypané. Según la denuncia, fue asaltado alrededor de las 15:00 sobre la ruta D070, en la compañía Paso de Oro.

Dos hombres que circulaban en una motocicleta tipo cobrador lo interceptaron y, mediante amenazas con un arma blanca, lo obligaron a entregar su biciclo y sus pertenencias. Los delincuentes se llevaron una motocicleta Taiga TL125 y un celular Samsung A23.

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De acuerdo con el subcomisario Nelson Quiñónez, jefe de la Comisaría 23ª de Ypané, la víctima proporcionó las características físicas y la vestimenta de los sospechosos. Uno de ellos tenía un tatuaje en el cuello con los números 777, un detalle que resultó clave para su identificación.

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Intentaron escapar al ver a los policías

Tras recibir la alerta, los agentes realizaron un operativo de búsqueda en la zona de Paso de Oro y distintos asentamientos. También verificaron imágenes de cámaras de circuito cerrado, en las que se observaba a los sospechosos desplazándose en motocicletas.

Durante el procedimiento, los uniformados divisaron a dos hombres que coincidían con las características denunciadas, a bordo de una motocicleta Leopard de color rojo. Al percatarse de la presencia policial, ambos intentaron escapar, pero fueron alcanzados a unos 200 metros, luego de abandonar el biciclo.

Posteriormente, los intervinientes realizaron un rastrillaje por una zona de matorrales y encontraron la motocicleta robada, que habría sido abandonada por los sospechosos minutos antes de la aprehensión.

Adolescente tenía un puñal de fabricación casera

Durante la verificación corporal, los policías encontraron en poder del adolescente un cuchillo de fabricación casera, con una hoja de acero de aproximadamente 15 centímetros. Según la investigación, habría sido utilizado para intimidar al agricultor durante el asalto.

Quiñóñez señaló que la víctima reconoció a ambos sospechosos y que los investigadores cotejaron sus características con las imágenes de circuito cerrado. El jefe policial también destacó que el operativo requirió el apoyo de motociclistas del Grupo Lince y patrulleras, debido a las dificultades de acceso en algunos sectores.

Además de la presunta participación en el robo agravado, ambos fueron aprehendidos por exposición a peligro en el tránsito terrestre, debido a que no contaban con licencia de conducir.

El caso fue comunicado a la fiscala de turno de la Unidad Penal N.º 3 de J. Augusto Saldívar, Blanca Aquino, quien dispuso que los aprehendidos permanezcan en la dependencia policial a disposición de su unidad. También ordenó la incautación de ambas motocicletas y la remisión de las evidencias recuperadas.