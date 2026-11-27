La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC), se hizo eco del aparatoso operativo fiscal-policial mediante el cual se ordenó tardíamente la detención del exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos.

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El allanamiento se dio tres días después que la diputada Rocío Vallejo (PPQ) revelara que Fernández Valdovinos, tras dejar la cartera de Economía, percibía un salario de US$ 20.000 mensuales del Grupo Vázquez mientras se desempeñaba como consejero de la Itaipú Binacional.

Sin embargo, la Fiscalía no ordenó su detención hasta 72 horas después, este viernes, fecha en que finalmente el otrora alto funcionario se entregó a las autoridades.

“Una vez más la justicia se mueve gracias a las informaciones filtradas y la presión ciudadana”, señaló la parlamentaria a través de sus redes sociales.

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“Espero que esta orden de detención de Fernández Valdovinos no esté llegando tarde y sea un paso más para que todos los responsables de este saqueo paguen y se logre recuperar todo lo robado”, aseveró la legisladora, quien finalmente sostuvo que la sociedad necesita que se haga justicia como primer paso para lograr un verdadero cambio.

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¿Cuál fue el contrato de Fernández Valdovinos con el Grupo Vázquez?

Días atrás, al tomar estado público el vínculo contractual entre el conglomerado empresarial y el exministro, Martínez advirtió que durante su gestión al frente del Ministerio de Economía —bajo el gobierno de Santiago Peña y con el respaldo del cartismo—, el exsecretario de Estado tomó numerosas decisiones que favorecieron al citado grupo económico.

Según la denuncia presentada por la diputada Vallejo, luego de dejar el Ministerio de Economía y tras ser “premiado” con un cargo en el Consejo de Administración de Itaipú, Fernández Valdovinos firmó un contrato como asesor del Grupo Vázquez.

El acuerdo establecía una remuneración de 20.000 dólares mensuales, además del 1% de las ganancias que pudiera obtener la firma.

¿Cómo se vinculan Itaipú y el banco Ueno en la denuncia?

En su reclamo al Ministerio Público, la senadora opositora apuntó directamente al posible conflicto de intereses y al manejo de los fondos de la entidad binacional durante el periodo en que el exministro ocupó ambos roles.

“Es decir, mientras era autoridad de Itaipú, cobraba del Grupo Vázquez. Y no solo eso: también iba a recibir una parte de las ganancias de Ueno. En ese contexto, la binacional depositó millones de dólares en ese banco. ¿Cuánto demorará la Fiscalía en hacer el ‘une con flechas’?”, cuestionó entonces la legisladora.