El exministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, cumplirá prisión preventiva en el Centro Nacional de Prevenidos (expenal de Tacumbú), por disposición del juez penal de garantías Osmar Legal, tras la audiencia de imposición de medidas en el marco del caso Ueno Bank. El exsecretario de Estado fue imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, lavado de activos y asociación criminal.

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