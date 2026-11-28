Se trata de Rafael De Souza Baptista -supuestamente vinculado al Primer Comando da Capital (PCC)- quien tiene una condena de seis años en su país por falsificación. Cuando fue interceptado sobre las avenidas República Argentina y Paz del Chaco, en Lambaré, exhibió una cédula paraguaya a nombre de Wagner Correia Pedroso, supuestamente nacido en Foz de Yguazú el 5 de octubre de 1990.

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Una vez trasladado a la base policial, los intervinientes notaron contradicciones reiteradas sobre su identidad y lugar de origen, por lo que volvieron a consultarle su verdadero nombre.

En ese contexto, una supuesta allegada del detenido se presentó en la dependencia con un documento brasileño a nombre de Rafael Abreu De Lima, identidad que el propio sospechoso sostuvo como real.

Las inconsistencias incrementaron las dudas de los uniformados sobre el hombre demorado casi de forma fortuita durante un control aleatorio.

Capo del PCC, buscado por la justicia brasileña

Por ello, remitieron sus datos y huellas dactilares al Comando Tripartito, en Ciudad del Este, donde se confirmó su verdadera identidad como Rafael De Souza Baptista, presunto integrante del PCC requerido por la justicia brasileña por su condena de seis años por falsificación.

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Según los reportes policiales, Baptista habría huido de Brasil y buscado refugio en Paraguay tras cometer un robo contra otra facción criminal. De acuerdo con los intervinientes, el sospechoso habría sustraído mercancía -presuntamente droga ajena- la vendió y utilizó el dinero obtenido para escapar.

Amenazado de muerte en el Brasil

El detenido habría manifestado a los agentes que haría todo lo posible e imposible para evitar su regreso a Brasil, donde temía ser asesinado por lo ocurrido.

Pese a estos antecedentes, fue enviado el 22 de octubre al Departamento Judicial de la Policía y permaneció allí sin ser trasladado a un centro penitenciario, una situación que llama la atención debido a que los procesados suelen ser remitidos a cárceles del país a más tardar los lunes o martes.

Se fue al patio a “cenar” de madrugada

De acuerdo con el informe de la fuga, cerca de la 01:00 de esta madrugada Baptista fue llevado al patio de la unidad para cenar y desapareció minutos después, sin que el personal advirtiera si salió por el puesto de guardia o si trepó el muro.

La fuga genera mayores cuestionamientos porque el Departamento Judicial funciona contiguo a la Dirección de Inteligencia y a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, sin que efectivos de guardia en estas unidades detectaran el escape.

Ahora, agentes de Investigaciones de Asunción y de Control de Automotores analizan cámaras de seguridad de la zona para determinar hacia dónde huyó el sospechoso una vez que salió de Judiciales.