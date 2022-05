Cartes busca el poder para blindar su esquema, dice Hugo Velázquez

El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, conversó este domingo en el programa En Detalles de ABC TV sobre el informe oficial de inteligencia que expone un esquema montado por el expresidente Horacio Cartes a través de su conglomerado empresarial con el cual presumiblemente hace tráfico de cigarrillos y presuntamente lava dinero.

Sobre lo dicho por Cartes en un comunicado, de que esta filtración era un “canibalismo político” y una “persecución financiera”, respondió: “Yo no soy el responsable de todas las manipulaciones que está haciendo a través de su banco; en todo caso a su contador tiene que reclamar. Tenemos vagos conocimientos de lo que él está haciendo. Yo no soy el responsable de sus negocios ni de los que Seprelad está haciendo”.

Lea más: Fulminantes datos sobre red montada por Horacio Cartes

Velázquez añadió que el cartismo busca el poder de la mano de Santiago Peña – su rival en las internas de diciembre próximo – para consolidar este esquema y blindarlo.

“Ellos necesitan llegar al poder para evitar que sean investigados; eso es lo que públicamente estoy denunciando y reclamando en los actos políticos. Espero que la Fiscalía comience a redimirse ante la ciudadanía. Espero que el Ministerio Público se redima”, añadió.

Lea más: Pagos de medios de prensa y cementera a Tabesa no son por compra de cigarrillos, dice abogado de HC

Informaciones nuevas y más completas

El vicepresidente, que es precandidato a la presidencia por Fuerza Republicana, dijo que si la Fiscalía antes podía argumentar que no tenía las suficientes pruebas para poder llevar adelante una investigación a Cartes, ahora no tiene excusas.

“Tengo entendido que estas informaciones son nuevas y más completas. Creo que a eso se refería el presidente cuando dijo que esperaba que las instituciones actúen”, opinó.

Lea más: Grupo Cartes responde a acusaciones: habla de “persecución financiera y canibalismo político”

Sobre un eventual juicio político a Sandra Quiñónez, respondió que primero buscará que la Fiscalía haga su trabajo y después analizar si eso corresponde. “Esto amerita hablar con todas las fuerzas democráticas. Vamos a esperar la Fiscalía y si eso no avanza vamos a analizar si corresponde que la cabeza de la Fiscalía siga en estas condiciones”, dijo.

Argumento de persecución política, “absurdo”

“Es absurdo (vincular el reporte a una persecución política). En la investigación encontramos que cuando él era presidente de la República se hicieron estas operaciones. ¿Qué tiene que ver la política? Son argumentos para intentar desviar la atención”, expresó Velázquez sobre la versión del cartismo.

Lea más: Candidato recibió cerca de G. 10.000 millones

“Creo que hoy mucha gente va a cambiar de concepto sobre esta persona (Santiago Peña). Él no entiende nada, no dice nada. (Cartes) es su patrón, no estamos diciendo ninguna mentira. Vemos que recibió G. 10.000 millones de su patrón”, finalizó.