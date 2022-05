Pagos de medios de prensa y cementera a Tabesa no son por compra de cigarrillos, dice abogado de HC

En el informe remitido por entes del Estado y que obra en la Fiscalía, aparecen como compradores de Tabacalera del Este S.A. (TABESA) otras empresas del Grupo Cartes dedicadas a medios de comunicación: “Gráfica y Editorial Inter-Sudamericana SA” (diario La Nación) por G. 1.833 millones, unos 267.000 dólares, y “Multimedia SA” (diarios Popular, HOY, Crónica) por 1.306 millones de guaraníes, unos 190.000 dólares.

También aparece Unicanal, del Grupo JBB (de Javier Bernardes), y que aunque era negado siempre se mencionaba extraoficialmente que formaba parte del conglomerado manejado por Cartes. Unicanal, de acuerdo al informe, ha pagado a TABESA también unos G. 1.555 millones, unos US$ 226.000.

ABC Color consultó al abogado Pedro Ovelar, representante legal del Grupo Cartes, sobre estos llamativos desembolsos realizados por Unicanal a la tabacalera a lo que respondió que aún no sabe con precisión sobre el concepto de dichas transacciones debido a que aún no lograron contrastar lo publicado con los datos oficiales que maneja TABESA. “Tendríamos que ver el concepto, desconozco qué transacción se hizo, pero sí me confirmaron que no tiene nada que ver con cigarrillos. Sería por otro tipo de transacción (el desembolso)”, sostuvo.

Pago de intereses por préstamos

Ovelar, agregó, que el desembolso de US$ 226.000 por parte de dicho medio de prensa a Tabesa podría haberse realizado por otro tipo de motivo económico -y no por lo compra de cigarrillos- como por ejemplo el pago de intereses en el marco de un préstamo. Tampoco pudo precisar si la tabacalera de Cartes otorgó un crédito a Unicanal, pues remarcó que aún deben recolectar información para dar detalles sobre dicha transacción.

“Puede ser que se trate de préstamos de la empresa Tabesa a este grupo. Estamos hablando de una explicación sin tener a la vista la documentación porque no tenemos los números de facturas ni a qué hace referencia el informe”, declaró.

Con relación a los otros medios, remarcó que aún no manejan toda la información sobre dichas transacciones, por lo que no pudo precisar sobre en concepto de qué se dieron estos pagos.

La misma respuesta dio en relación al pago de US$ 2.325.205 por parte de Cementos Concepción S.A. Emisora (Cecon) –también del Grupo Cartes– a Tabesa, que obra en dicho informe remitido a la Fiscalía.

Cuestionan filtración

El informe refiere que Cartes emplea una red con empresas de su grupo y otras para simulación de ventas a fin de comercializar sus producto en cotrabando. Ovelar, en ese sentido, cuestionó lo realizado por entes estatales, pues indicó que concluyeron sobre un supuesto ilícito sin tener acceso a las facturas sobre las transacciones entre TABESA y otras entidades, como los medios de prensa.

“¿Cuál es el delito de eso? El informe ya da como si fuera que una actividad ilícita esa situación (transacciones con medios). Yo puedo prestar, pautar y un montón de otras actividades que son lícitas y dónde está la ilicitud en esa transacción para que en un informe de la Seprelad pueda llegar a tener la relevancia que ellos le dan a esa situación”, sostuvo.

Agregó que “ellos no hicieron bien su tarea; ¿por qué concluyen de esa manera si no tienen acceso a la factura y el concepto? Si fue un préstamo de dinero eso está en la factura, no en el sistema Hechauka. No hicieron todos sus deberes, se limitaron a hacer conjeturas y conclusiones totalmente sin valor y ningún rigor científico. Dicen que es una simulación de venta, pero qué ellos saben y de dónde sacan esa conclusión si no tiene acceso a la factura”.

“¿Por qué ellos dicen que se vendió cigarrillos a Cecon, Sarah Cartes, si ellos no accedieron a las facturas?”, prosiguió.

Analizan demanda por filtración

El abogado, por otra parte, adelantó que realizarán una auditoría sobre las transacciones de la empresa TABESA .

También anunció que analizarán si corresponde una acción judicial contra los que habrían filtrado dicho informe, pues indicó que ni siquiera los defensores legales de Cartes tuvieron acceso a estos documentos.