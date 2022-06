Burt pide no “blanquear” al resto del Partido Colorado centrando la atención en Cartes

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Martín Burt, precandidato a la Presidencia de la República por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), dijo que ante las revelaciones hechas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) sobre presuntos vínculos de empresas del expresidente Horacio Cartes con el contrabando internacional de cigarrillos y el lavado de activos, es importante no caer “en el juego de los colorados” y “blanquear” al resto de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

“Es un problema del Partido Colorado, son ellos los creadores de este sistema corrupto, prebendario, que ha fundido todas las instituciones de la República, y no hay diferencia entre los dos sectores”, dijo Burt, en referencia a los dos movimientos políticos en disputa actualmente dentro de la ANR: el movimiento Honor Colorado del expresidente Cartes y la facción “oficialista” del presidente Mario Abdo Benítez y su vicepresidente y actual precandidato a la Presidencia, Hugo Velázquez.

“El Grupo Cartes trata de justificar lo injustificable (…), todos sabemos lo que el Grupo Cartes hace desde hace muchísimos años, pero eso no significa que el grupo de Mario Abdo Benítez no haya robado en pandemia, que no haya fundido la República”, declaró.

Calificó de “fantástico” el trabajo de la Seprelad en exponer los posibles delitos económicos vinculados al Grupo Cartes, pero insistió en que “existen otros problemas que no pueden quedarse en el olvido”, como el desempleo, la deserción escolar, las crisis de seguridad en el norte del país.

“El sistema que nos oprime es anterior a Cartes (…), yo sé que Cartes es un gran problema, pero existen otros que le antedatan”, agregó.

En ese sentido, señaló que tiene preparado un programa de gobierno –que fue presentado al público ayer– con el que busca encarar soluciones “integrales” a los problemas sistémicos del país, y que la lucha contra el contrabando y el narcotráfico es solo uno de esos puntos.

“Yo no puedo decir que mi único programa va a ser la lucha contra el crimen organizado liderado por Horacio Cartes”, señaló. “No podemos, a partir de la problemática de Cartes, blanquear al Partido Colorado. Por supuesto que la corrupción es la madre de todas las batallas, pero un candidato tiene que apuntar a una visión integral de la problemática de Paraguay”.

Concluyó diciendo creer que la única forma en que el Partido Colorado puede “limpiarse” de la corrupción es perdiendo el poder y reformándose en la “llanura”.